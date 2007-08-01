ВОО «Национальный комитет по борьбе с коррупцией» намерено в суде защищать права пайщиков “Укоопспилки”

Всеукраинское общественное объединение «Национальный комитет по борьбе с коррупцией» намерено в суде защищать права пайщиков “Укоопспилки”. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава объединения Вадим ЧЕРНЫЙ.

По словам В.ЧЕРНОГО, в 1991 году насчитывалось более 12 млн. пайщиков потребительской кооперации, а на сегодня их количество составляет около 500 тыс. человек. По словам В.ЧОРНОГО, руководство “Укоопспилки”, для того, чтобы не отдавать имущество владельцам, принадлежащее пайщикам, приняло решение уничтожить списки всех пайщиков.

В.ЧЕРНЫЙ сообщил, что объединение разработало схему, по которой пайщики смогут восстановить свои права и отстоять свое право на имущество.

«Нами разработана схема, как восстановить права пайщиков, как отстоять их интересы и вернуть имущество. Для этого необходимо составить списки всех пайщиков потребительских обществ, которые были по состоянию на 1991 год», - сообщил В.ЧЕРНЫЙ.

«Наши помощники сейчас собирают и восстанавливают списки людей, которые были пайщиками на 1991 год, и я думаю, что до конца года этих людей будет не меньше 7 млн. После того, как вы восстановим списки всех пайщиков, после этого будут проведены собрания, и если на них будет присутствовать более 7-8 млн. пайщиков потребительской кооперации, это будут легитимные собрания, - добавил В.ЧЕРНЫЙ.

Он также сообщил, что как только будут восстановлены списки пайщиков, их права будут отстаиваться через суд. В.ЧЕРНЫЙ выразил надежду, что к концу октября работа по восстановлению списков завершится.