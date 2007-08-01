ВО “Свобода” определится относительно участия в досрочных выборах в ВР на съезде 5 августа - Тягнибок

5 августа Всеукраинское объединение “Свобода” проведет съезд, на котором определится относительно своего участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

Причем, подчеркнул он, на съезде планируется утвердить решение идти на выборы самостоятельно, поскольку на сегодняшний день “Свобода” осталась единственной правой политической партией, которая будет принимать участие в выборах под выразительно национальными и националистическими лозунгами, с тем, чтобы отстаивать национальную идею.

По словам О.ТЯГНИБОКА, “Свобода” рассчитывает преодолеть 3% барьер и для этого сейчас есть хорошая “политическая раскладка”, когда избиратели разочаровались и помаранчевыми, и бело-голубыми силами – “и те, и те только говорят, а ничего не выполняют”.

Он отметил, “весь хаос” в Украинском государстве вызван тем, что в стране после победы Помаранчевой революции не было проведено люстрации в руководстве государства.

“В нашем государстве фактически те же люди, которые учились или руководили во времена кучмовского периода и на сегодняшний день остаются у власти. Реально в Украине сложилась ситуация, что руководят государством три криминальных клана, которые можно разделить по определенному территориальному признаку, – Донецкий клан, Днепропетровский и условно Киево-Печерский клан. Условно эти кланы удерживают в своих руках подавляющее большинство материально-финансовых ресурсов государства, они имеют власть, умеют договариваться между собой, находят разные причины тех кризисов, которые на сегодняшний день происходят в нашем государстве и пытаются объяснять их людям. Эти кланы преимущественно контролируют медиа-пространство Украины. Эти кланы даже фактически купили и контролируют политические партии в нашем государстве...”, - отметил О.ТЯГНИБОК.

Он также отметил, что в распущенной Верховной Раде, по данным статистики, 94% народных избранников – представители бывшей “брежневской коммунистической номенклатуры”, а 350 из 450 – официально являются миллионерами.

“Их планы – это создание двухпартийной системы в Украине для того, чтобы один – оставался у власти, а представитель другого клана – был оппозицией. И так они периодически будут меняться в этих ролях”, - отметил руководитель ВО “Свобода”, добавив, что борьба между этими силами не приводит к усовершенствованию государства, укреплению Украинского национального государства и решению пакета социлаьных вопросов.

“Именно поэтому ВО “Свобода” как националистическая, национальная организация, организация, которая последовательно исповедует идею защиты украинской титульной нации, проводит 5 августа съезд и на этом съезде, скорее всего, будет принято решение о том, что наша организация будет принимать участие в избирательной кампании в самостоятельном формате. “Свобода” будет идти против всех, будет бороться против всех тех псевдоэлит, которые на сегодня уничтожают Украинское государство, и против тех, которые договариваются между собой”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

По его словам, получив фракцию в парламенте, “Свобода” сделает “трещину” в “закостенелой, прогнившей системе”, проводя законы, которые уже на сегодняшний день являются готовыми, в частности, о люстрации по принципу трех “К”, чтобы реально отстранить от власти на законодательном уровне коммунистов, кагебистов и кучмистов; законы, которые будут осуждать и запрещать коммунистическую идеологию в Украине; законы об обнародовании списков агентов КГБ СССР, которые находились или находятся на государственных должностях Украины; об открытии архивов; возвращение графы в паспорте “национальность” и т. п. Относительно того, были ли предложения «Свободе» объединиться на выборы от мегаблоков, О.ТЯГНИБОК сказал, что не было. В то же время он проинформировал, что были переговоры с “Украинской правицей”, но из-за определенных разногласий во взглядах “не все члены “Правицы” захотели видеть “Свободу” в своем блоке. К этому О.ТЯГНИБОК добавил: “Свобода” много сил приложила, чтобы объединить политические партии национального направления, но последние события абсолютно четко задекларировали, что даже небольшое количество должностей или взлелеянные в мечтах места в списках некоторых мегаблоков – это намного важнее для некоторых политиков, которые до этого били себя в грудь и рассказывали о национальной идее и о защите украинцев, нежели вопросы принципиальной защиты украинской нации”.