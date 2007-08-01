Жовтяк виходить з УНП через незгоду з планами керівництва партії влитися в єдину пропрезидентську політичну силу

Голова Київської міської організації Української народної партії Євген ЖОВТЯК написав заяву про вихід з лав УНП через незгоду з планами керівництва партії влитися в єдину пропрезидентську політичну силу. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я був змушений подати заяву про вихід з партії через свою принципову незгоду з перспективою розпуску УНП і влиття її фізичних осіб в партії НСНУ”, - сказав Є.ЖОВТЯК.

На його переконання, саме такий сценарій розроблений в Секретаріаті Президента.

“Незважаючи на всі заяви правління і центрального проводу УНП, що вони не допускають такого варіанту, думаю, що іншої альтернативи входження в блок 9 партій, ніж їх розпуск, на сьогодні немає. Цей сценарій, швидше за все, буде реалізований”, - додав він.

Є.ЖОВТЯК зауважив, що серед партій, які створили блок НУ-НС, є сили, які сповідують як праву, так і ліву ідеологію. "Спроба створити український велосипед української неідеологічної партії приречена на фіаско. Я особисто не бажаю брати участі в цьому", - додав він.

Є.ЖОВТЯК повідомив, що звернувся до делегатів з’їзду УНП, якій проходитиме завтра, зі зверненням, де вказав, що він не веде будь-яких переговорів з іншими політичними силами щодо участі у позачергових виборах 30 вересня.

“Я не буду брати участі у дострокових виборах 30 вересня 2007 року, хоча це не означає, що я зібрався назавжди піти з політики”, - наголосив він.

Є.ЖОВТЯК також зазначив, що не проводив ніякої агітаційної політики серед однопартійців з метою, щоб вони вчинили за його прикладом.

“Якби я почав їздити по обласним організаціям – це могло би привести до розколу УНП... Вважаю, що наша партія другого розколу не переживе,” – додав він.

При цьому Є.ЖОВТЯК наголосив, що залишається прихильником програмних засад УНП.