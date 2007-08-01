Жовтяк выходит из УНП из-за несогласия с планами руководства партии влиться в единую пропрезидентскую политическую силу

Председатель Киевской городской организации Украинской народной партии Евгений ЖОВТЯК написал заявление о выходе из рядов УНП из-за несогласия с планами руководства партии влиться в единую пропрезидентскую политическую силу. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я был вынужден подать заявление о выходе из партии из-за своего принципиального несогласия с перспективой роспуска УНП и вливания ее физических лиц в партии НСНУ”, - сказал Е.ЖОВТЯК.

По его убеждению, именно такой сценарий разработан в Секретариате Президента.

“Несмотря на все заявления правления и центрального провода УНП, что они не допускают такого варианта, думаю, что другой альтернативы вхождения в блок 9 партий, чем их роспуск, на сегодня нет. Этот сценарий, скорее всего, будет реализован”, - добавил он.

Е.ЖОВТЯК заметил, что среди партий, которые создали блок НУ-НС, есть силы, исповедующие как правую, так и левую идеологию. "Попытка создать украинский велосипед украинской неидеологической партии обречена на фиаско. Я лично не хочу принимать участия в этом", - добавил он.

Е.ЖОВТЯК сообщил, что обратился к делегатам съезда УНП, которой будет проходить завтра, с обращением, где указал, что он не ведет никаких переговоров с другими политическими силами относительно участия во внеочередных выборах 30 сентября.

“Я не буду принимать участия в досрочных выборах 30 сентября 2007 года, хотя это не значит, что я собрался навсегда уйти из политики”, - отметил он.

Е.ЖОВТЯК также отметил, что не проводил никакой агитационной политики среди однопартийцев с целью, чтобы они наследовали его пример.

“Если бы я начал ездить по областным организациям – это могло бы привести к расколу УНП... Считаю, что наша партия второго раскола не переживет", – добавил он.

При этом Е.ЖОВТЯК отметил, что остается сторонником программных принципов УНП.