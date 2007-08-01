Тендерная палата установила, что при госзакупках компьютеров каждый десятый компьютер «теряется»

Тендерная палата установила по результатам выборочного исследования, что при государственных закупках компьютеров теряется 10% государственных средств. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Тендерной палаты Украины Николай ТОВСТАНОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.ТОВСТАНОВСКИЙ отметил, что Тендерной палатой было проведено исследование исполнения законодательства при госзакупках компьютеров за 2005-2007 гг. Всего исследованием было охвачено 128 процедур госзакупок в 2005-2007 гг. на общую сумму более 77 млн. грн., которые проводились разными заказчиками (министерствами и ведомствами, госпредприятиями, органами образования, органами местного самоуправления и др.), из них в 2007 году – на ожидаемую стоимость 70 млн. грн. (процедуры некоторых госзакупок в 2007 году еще не завершены).

По данным Н.ТОВСТАНОВСКОГО, анализ процедур госзакупок «обычно свидетельствовал о завышении закупочных цен на 10%, а иногда и более».

«Потеря 10% государственных средств при закупке компьютерной техники, это не просто их разбазаривание, это – каждый 10-й ученик, студент, бухгалтер недополучил в свое распоряжение оборудованное рабочее место или получил в пользование технику низкого уровня», - отметил он.

По словам Н.ТОВСТАНОВСКОГО, «можно лишь догадываться, куда девается разница между рыночной ценой товаров и ценой, по которой они закупаются». В то же время он отметил, что Тендерная палата не наделена функциями расследования этого вопроса, поэтому результаты исследований Тендерной палаты передаются в правоохранительные органы. Правда, конкретных случаев привлечения должностных лиц к ответственности он не назвал, сославшись на то, что правоохранительные органы не ставят в известность Тендерную палату о результатах своих расследований.

Н.ТОВСТАНОВСКИЙ также отметил, что, несмотря на то, что согласно Закону «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (ст.17), Тендерная палата должна извещаться о результатах процедур госзакупок в трехдневный срок, в Тендерную палату поступают лишь около 40% таких результатов (по данным за 2007 год).

«К сожалению в законе нет прямой ответственности за непредоставление сведений о тендерах», - сказал он.