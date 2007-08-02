Витренко предлагает новую технологию проведения выборов и подсчета голосов для предотвращения фальсификаций

Лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО предлагает новую технологию проведения выборов и подсчета голосов для предотвращения возможных фальсификаций.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ВИТРЕНКО, 18 июля она направила соответствующие предложения на имя главы государства, премьер-министра, председателя Верховной Рады и главы ЦИК. Как отметила Н.ВИТРЕНКО, по ее мнению, необходимо подготовить бюллетени для голосования не с многоступенчатыми степенями защиты, как предлагается, а ввести специальный восьмизначный номер, в котором будут указаны, в том числе номер избирательного участка, где он выдается избирателю. При этом лидер партии подчеркнула, что человек, пришедший на выборы, должен будет получить запечатанный пакет с бюллетенем и его копией, на которых будут стоять «мокрые печати» избирательного участка. После голосования копия такого бюллетеня будет оставаться у избирателя. Как уверена Н.ВИТРЕНКО, «таким образом к контролю за результатами выборов подключатся не только политики, но и избиратели, а тайна выбора будет сохранена», так как на бюллетене будет указан лишь его номер. Все это, уверена Н.ВИТРЕНКО, позволит избежать «еще одних технических ухищрений».

В контексте сказанного Н.ВИТРЕНКО сообщила, что она уже получила ответы из Секретариата Президента по данному вопросу, в котором указано, что ее обращение с предложениями направлено для изучения в Министерство юстиции Украины.

Продолжая тему, лидер ПСПУ сказала, что проведенный членами партии анализ показал, что подготовить технически такие бюллетени не сложно. При этом она добавила, что все зависит исключительно от того, «на сколько честны заявления Президента, премьер-министра о честных выборах». «…Это можно сделать в течение нескольких дней. …Они (бюллетени) не требуют никаких дорогостоящих систем защиты, тем более, что методика изготовления отработана», - считает она. При этом Н.ВИТРЕНКО привела в качестве примера изготовление железнодорожных и авиационных билетов. «Если изменения эти будут сделаны, мы дадим возможность людям проконтролировать и убедиться, что выборы прошли честно», - подчеркнула Н.ВИТРЕНКО.