Несколько матерей детей, осужденных за убийства, будут пикетировать Генпрокуратуру с требованием пересмотреть обвинение

Несколько матерей детей, осужденных за убийства, будут пикетировать Генеральную прокуратуру с требованием пересмотреть обвинение.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили матери обвиняемых Александра САПУНА Надежда САПУН и Александра ВОСКОБОЙНИКА Ефросиния ВОСКОБОЙНИК. Все они – жители города Шостка Сумской области.

В частности, Н.САПУН рассказала, что ее сына незаконно осудили за убийство, которого он не совершал. По ее словам, на улице, где они проживают, была убита женщина. Несмотря на то, что никакие свидетельства не указывали на ее сына, через несколько дней его силой забрали работники милиции, посадили в автомобиль и отвезли в отдел милиции, рассказала она.

Н.САПУН заявляет, что потом на протяжении нескольких дней следователи шосткинской милиции издевались над ее сыном, били его, истязали различными способами, требуя сознаться в совершении преступления. По словам матери, в конечном итоге ее сына “сломали”, и он подписал явку с повинной. После этого решением суда он был осужден к 10 годам заключения, 4 из которых он уже отбыл. Женщина рассказала, что уже обращалась во все возможные инстанции, в частности и к генеральному прокурору, но ответа до сих пор нет.

В свою очередь, Е.ВОСКОБОЙНИК рассказала, что ее сына также обвиняют в убийстве, и к нему также применяли пытки.

Теперь Н.САПУН, Е.ВОСКОБОЙНИК и несколько других женщин из Шостки, которые попали в подобные ситуации, объявили бессрочную акцию протеста под стенами Генпрокуратуры. Они требуют пересмотреть решение и расследовать факты издевательств и пыток, которые совершаются в шосткинской милиции.

Женщины также заявили, что готовы начать сухую голодовку и осуществить акты самосожжения.