Тендерная палата выявила ряд нарушений при госзакупках в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Тендерная палата Украины выявила ряд нарушений при государственных закупках в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Тендерной палаты Николай ТОВСТАНОВСКИЙ.

По его словам, Тендерная палата изучила процедуры закупок ожидаемой стоимостью 111 млн. грн. в течение 2005-2006 гг. и первого полугодия 2007 года и при этом было выявлено ряд нарушений законодательства. В частности, по словам Н.ТОВСТАНОВСКОГО, закупки проводились без применения тендерных процедур, без проведения процедур открытых торгов путем применения процедур запроса ценовых предложений, допускались к оценке и определению победителей торгов участники, которые, вероятно, являются связанными лицами.

Кроме этого, по информации Н.ТОВСТАНОВСКОГО, были установлены факты сокрытия реального состояния выполнения законодательства в сфере госзакупок путем непредоставления предусмотренных законодательством материалов, необходимых для исследований специалистами Тендерной палаты Украины.