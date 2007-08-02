Электоральные ожидания украицев в предверьи дострочных парламентских выборов - опрос Центрасоциальных экспертиз и прогнозов

Центр социальных экспертиз и прогнозов 24-31 июля 2007 года провел социологический опрос во всех областях Украины, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе. Всего за квотной выборкой, которая репрезентует взрослое население Украины за статью, возрастом и образованием, было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Ш Больше двух третей населения (67%) считает, что все в Украине двигается в неправильном направлении, противоположного мнения 13% и еще 20% не определились с ответом.

Ш Интерес к политике в Украине довольно высокий: в определенной мере политика интересует 62% населения и еще 20% очень интересуются политикой; совсем не интересует политика 86%. Кстати, в Европейском социальном исследовании, в котором принимало участие 24 страны, Украина по такому показателю (интересу к политике) занимает первое место (наряду с Данией, Исландией, Германией). Наверно, это и не удивительно, если вспомнить последние важнейшие события, происходившие в нашей стране.

Ш Как напряженную оценили ситуацию в Украине 64%, критической считают - 13%, спокойной - 12% и только 2% - благополучной.

Ш Наибольшим доверием пользуется в обществе церковь (свыше 51%), армия, руководители государственных предприятий, средства массовой информации. Наименьшим доверием пользуются страховые компании, милиция, прокуратура, суды

Ш Считают, что сделали правильный выбор на парламентских выборах 61% тех, кто брал в них участие, 14% считают выбор неправильным и 25% не определились с ответом.

Ш Большинство населения - 59% - отрицательно оценивает деятельность последней Верховной Рады. В то же время 23% считают работу Верховной ради успешной. Вместе с тем в отношении к роспуску Верховной Рады и назначения досрочных выборов мнения респондентов разделились таким образом: 46% поддерживают роспуск и новые выборы, а 40% - нет. То есть разрыв в голосах не очень большой.

Ш Основными мотивами тех, кто поддерживает роспуск Верховной Рады, являются: ее недееспособность (25%), формирование большинства в Верховной Раде за счет якобы измены Соцпартии и перебежчиков с других партий (25%), стремление Верховной Рады узурпировать всю власть в стране путем формирования большинства с 300 депутатов, когда на всех углах представители правящей коалиции говорили, что остаются считанные дни, для того, чтобы сформировать конституционное большинство (24%). Это и стало последней каплей, которая переполнила чащу терпения Президента, который ощутил прямую угрозу своим полномочиям. Еще 18% считают, что благодаря роспуску Парламента в новый состав смогут пройти новые партии.

Ш Основные аргументы тех, кто не поддерживает роспуск Верховной Рады, - незаконность роспуска Верховной Рады (26%), то, что в результате выборов состав Верховной Рады не изменится (23%). Немаловажный факт: 20% опрошенных считают, что в дальнейшем, после выборов новой Верховной Рады оппозиция (каких-бы цветов она не была) опять может потребовать роспуска Верховной рады (20%) и именно поэтому выступают против ее роспуска; напрасное расходование государственных средств на новые выборы, потому что в дальнейшем ничего не изменится и (14%).

Ш Уровень явки на выборы обещает быть довольно высоким - 78% опрошенных заявили, что они пойдут на выборы. Из них 46% опрошенных собираются обязательно принять участие в выборах и еще 32% - скорее примут участие, чем нет. Точно не собираются принимать участие в выборах 9% респондентов. 7% заявили, что скорее всего не примут в них участие, а 8% не определились с этим вопросом.

Ш Главные мотивы отказа от участия в выборах - разочарование в партиях и политиках (47% среди тех, кто не пойдет на выборы), неверие в честность выборов (27%), равнодушие к выборам (25%), отсутствие партий, которые бы выражали интересы избирателей (21%).

Ш Если бы досрочные выборы состоялись в следующее воскресенье, 3%-и барьер преодолели бы такие партии и блоки:

На вопрос “Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в ближайшее воскресенье, то за какую политическую партию (блок партий) Вы бы проголосовали” ответы респондентов распределились следующим таким образом (в процентах среди всех опрошенных):

Партии и блоки проценты

Партия регионов 29,5

БЮТ 25,8

Наша Украина – Народная Самооборона 12,1

КПУ 3,5

ПСПУ 2,1

Народная Партия Украины 1,6

СПУ 1,5

Другие партии и блоки 2,6

Против всех 2,4

Не пойду голосовать 9,5

Не определился 9,4

Таким образом, согласно данному опросу, в парламент попадут 4 партии и блока: Партия регионов (29,5), Блок Ю.Тимошенко (25,8%), “Наша Украина - Народная самооборона” (12,1%) и Коммунистическая партия Украины (3,5%). Итак, “оранжевые” политические силы БЮТ и НУНС вместе превосходят партнеров по коалиции в составе Партии регионов и КПУ соответственно 37,9% против 33,0%.

Заметно, что происходит определенное перетекание электората со стороны Блока «Наша Украина-Народная самооборона» в сторону блока Ю.Тимошенко особенно на Западе Украины.

Возможно, на повышение рейтинга Блока Ю.Тимошенко повлияли такие факторы, как ее последние предложения относительно проведения референдума вместе с парламентскими выборами; возможно реклама Блока Ю.Тимошенко выглядит ненавязчивее и нравится больше потенциальным избирателям. Возможно, на перетекание электората повлиял вброс компромата против Ю.Луценко (о якобы имевших быть место финансовых нарушениях с его стороны во время его работы в МВД, связанных с его супругой). При этом все помнили, как Ю.Луценко клятвенно заверял, что он чист перед законом. Но факт остается фактом: рейтинг блока Тимошенко составляет 25,8%.

Безусловно, все еще может измениться: могут быть еще и возможные реальные покушения (не дай бог), и мнимые покушения, и вброс компромата. К тому же настоящая борьба только начинается. На прошлых выборах тоже результаты изменились в последний момент.

Поэтому если «оранжевые силы» хотят выиграть выборы, они, безусловно, не должны, грубо говоря, «пожирать» друг друга. Вести себя по отношению друг к другу толерантно и охотиться за избирателями, которые еще не определились с выбором партии или блока или попробовать переубедить тех, кто не собирается идти на выборы, чтобы они все-таки они участвовали в них (естественно, на их стороне).

Ш При избрании партии или блока главными факторами будут такие: харизматичность лидеров блока (38%), программа партии (33%), убеждение избирателя, что партия (блок) выражает его интересы (25%), голосование за эту партию (блок) на прошлых парламентских выборах в 2006 году (24%).

Ш Больше трети респондентов (37%) считают необходимым, чтобы в Верховную Раду прошли и другие партии, которые там не были представлены. Очевидно, что как существует усталость металла, так же существует и усталость электората от одних и тех же партий и одних и тех же лиц.

Ш Среди информации, которая является существенной для избирателей, более всего будет иметь значение: состав первой пятерки (75%), с какими партиями партия (блок) будет объединяться в Верховной Раде (70%), кандидатура, которую партия (блок) будет выдвигать на должность премьер-министра (66%), кандидатуры в состав будущего правительства (55%), весь избирательный список партии (45%), сильная партийная команда (40%). Поэтому очень важным является неподковерное назначение на посты. Избиратели должны уже сейчас хотят знать полностью расклады в случае возможной победы той или иной коалиции на выборах.

Ш Больше всего угрожает Украине рост цен, обнищание населения (83%), безвластие и анархия как следствие некомпетентности руководства страны (56%), экономический кризис, остановка работы предприятий (54%), преступность (42%), расхищение национальных богатств и превращение Украины в третьеразрядное государство (41%), коррупция (40%), слабо развитая система пенсионного обеспечения (38%) а также медицинского обслуживания (38%), разложение судебной системы (37%), нарастание энергетической зависимости (33%). Именно по таким критериям и будут оценивать избиратели блоки и партии (какие предложения смогут сделать партии для решения таких проблем).

Ш Большинство населения - 82% - поддерживает предложение лишить депутатов депутатской неприкосновенности. Не поддерживают только 8%.

Ш 78% население Украины считают, что Президента должны избирать граждане Украины на общенациональных выборах, только 4% согласны, чтобы Президента выбирал Парламент, а по мнению 9% опрошенных должность Президента в Украине вообще не нужна.

Ш 33% считают, что Президент должен быть Главой правительства и взять на себя полноту ответственности за внешнюю и внутреннюю политику (как в США). 30% считают, что Президент должен разделить власть с Премьер-министром, который утверждается Парламентом. 12% считают, что Президент должен быть главой государства, «символом нации» без властных полномочий, которые имеет премьер-министр, выбранный Парламентом (как в Италии и ФРГ.) 5% считают, что Президент стране вообще не нужен. Остальные 20% затруднились с ответом.

Ш Если бы состоялись досрочные выборы в ближайшее время, за Виктора Януковича проголосовали бы 29.7% население, Юлию Тимошенко – 19.5%, Виктора Ющенко – 16.7%, Петр Симоненко – 4%, Ю.Луценко – 2,4%, В.Литвин – 1,7%, Н.Витренко- 1,4%; А.Мороз – 0,9%. Значительная часть опрошенных – 13% - с выбором не определилась, 5.5% проголосовали бы против всех и еще 5,2 % не брали бы участия в этих выборах.