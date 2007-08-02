Большинство украинцев негативно оценивают деятельность Верховной Рады V созыва - опрос

Большинство украинцев негативно оценивают деятельность Верховной Рады V созыва.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра социальных экспертиз и прогнозов, обнародованные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН экспертом Центра Юрием СОПЕЛКИНЫМ.

В частности, отрицательно к работе парламента относятся 59% опрошенных. В то же время 23% респондентов считают работу Верховной Рады успешной.

При этом в отношении к роспуску Верховной Рады и назначению досрочных выборов мнения респондентов разделились. В частности, 46% опрошенных поддерживают роспуск и новые выборы, а 40% - нет.

По словам Ю.СОПЕЛКИНА, основными мотивами тех, кто поддерживает роспуск Верховной Рады, является ее недееспособность - 25%, формирование большинства в Верховной Раде за счет якобы измены Соцпартии и перебежчиков с других партий - 25%, стремление Верховной Рады узурпировать всю власть в стране путем формирования большинства - 24%.

В то же время, основные аргументы тех, кто не поддерживает роспуск Верховной Рады, - незаконность роспуска Верховной Рады - 26%, то, что в результате выборов состав Верховной Рады не изменится, - 23%. При этом 20% опрошенных считают, что в дальнейшем, после выборов новой Верховной Рады оппозиция опять может потребовать роспуска Верховной Рады. В частности, так считают 20% респондентов, а 14% убеждены, что проведение досрочных выборов является напрасной тратой государственных средств, поскольку в дальнейшем ничего не изменится.

Социологический опрос проводился Центром социальных экспертиз и прогнозов 24-31 июля 2007 года во всех областях Украины, Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе. Всего по квотной выборке, которая репрезентует взрослое население Украины по полу, возрасту и образованию, было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.