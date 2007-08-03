«Альтера Финанс» консолидирует активы и готовится к проведению международного аудита
Инвестиционная группа «Альтера Финанс» консолидирует активы, и планирует по итогам 2007 года сформировать консолидированную отчетность, в которой будут отражены итоги работы всех предприятий, входящих в состав группы.
Такое решение было принято на собрании совета директоров инвестиционной группы «Альтера Финанс», которое состоялось 26 июля.
Как пояснила вице-президент инвестиционной группы Татьяна Константинова, к концу года планируется создать более прозрачную структуру собственности внутри группы. «Будет разработана структура собственности, которая станет максимально простой и понятной для наших партнеров», - сказала она. Для проведения аудита по итогам 2007г. будет привлечена международная аудиторская компания с устойчивой репутацией.
Также принято решение освободить от занимаемой должности первого заместителя генерального директора ЗАО «Альтера Финанс» Леонида Карпенко. Леонид Карпенко руководил работой инвестиционного департамента ЗАО «Альтера Финанс». С 26 июля 2007 года его полномочия перешли к генеральному директору ЗАО «Альтера Финанс» Татьяне Константиновой, которая также курирует операции реструктуризации и консолидации, организацию слияний и поглощений.
***Инвестиционная группа «Альтера Финанс» (Киев) сформирована в 2000 году. Она объединяет компания по управлению активами «Альтера Эссет Менеджмент» (работает с 2004 года), консалтинговую фирму «Призма» (с 1995 года) и торговца ценными бумагами ЗАО «Альтера Финанс» (с 2000 года).
Данные на 1 января 2007 года: Активы группы: 120 млн. грн. Оборот группы за 2006 год - 8,46 млрд. грн. Совокупный объем уставного капитала - 75 млн. грн. Объем активов в управлении – 789,1 млн. грн. Объем активов в хранении – 3,2 млрд. грн.
Инвестиционная группа «Альтера Финанс» является:
• членом Совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ);
• членом Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД);
• членом Депозитарного комитета ПАРД;
• участником фондовой биржи «ИННЕКС»;
• участником Депозитария «Межрегиональный фондовый союз» (МФС);
• членом Совета участников Депозитария МФС;
• членом Ассоциации «Первая Фондовая Торговая Система» (ПФТС);
• членом торгового комитета ПФТС;
• соучредителем Всеукраинской ассоциации администраторов пенсионных фондов;
• официальным партнером по IPO Варшавской фондовой биржи (WSE);
• партнером Венской фондовой биржи (Wiener Borse), Франкфуртской фондовой биржи (Deutsche Borse Group), Лондонской фондовой биржи (Alternative Investment Market of LSE) и Пражской фондовой биржи (PSE).
С уважением,
пресс-служба ИГ «Альтера Финанс»
(044) 253-94-77