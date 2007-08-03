«Альтера Финанс» консолидирует активы и готовится к проведению международного аудита

Инвестиционная группа «Альтера Финанс» консолидирует активы, и планирует по итогам 2007 года сформировать консолидированную отчетность, в которой будут отражены итоги работы всех предприятий, входящих в состав группы.

Такое решение было принято на собрании совета директоров инвестиционной группы «Альтера Финанс», которое состоялось 26 июля.

Как пояснила вице-президент инвестиционной группы Татьяна Константинова, к концу года планируется создать более прозрачную структуру собственности внутри группы. «Будет разработана структура собственности, которая станет максимально простой и понятной для наших партнеров», - сказала она. Для проведения аудита по итогам 2007г. будет привлечена международная аудиторская компания с устойчивой репутацией.

Также принято решение освободить от занимаемой должности первого заместителя генерального директора ЗАО «Альтера Финанс» Леонида Карпенко. Леонид Карпенко руководил работой инвестиционного департамента ЗАО «Альтера Финанс». С 26 июля 2007 года его полномочия перешли к генеральному директору ЗАО «Альтера Финанс» Татьяне Константиновой, которая также курирует операции реструктуризации и консолидации, организацию слияний и поглощений.

***Инвестиционная группа «Альтера Финанс» (Киев) сформирована в 2000 году. Она объединяет компания по управлению активами «Альтера Эссет Менеджмент» (работает с 2004 года), консалтинговую фирму «Призма» (с 1995 года) и торговца ценными бумагами ЗАО «Альтера Финанс» (с 2000 года).

Данные на 1 января 2007 года: Активы группы: 120 млн. грн. Оборот группы за 2006 год - 8,46 млрд. грн. Совокупный объем уставного капитала - 75 млн. грн. Объем активов в управлении – 789,1 млн. грн. Объем активов в хранении – 3,2 млрд. грн.

Инвестиционная группа «Альтера Финанс» является:

• членом Совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ);

• членом Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД);

• членом Депозитарного комитета ПАРД;

• участником фондовой биржи «ИННЕКС»;

• участником Депозитария «Межрегиональный фондовый союз» (МФС);

• членом Совета участников Депозитария МФС;

• членом Ассоциации «Первая Фондовая Торговая Система» (ПФТС);

• членом торгового комитета ПФТС;

• соучредителем Всеукраинской ассоциации администраторов пенсионных фондов;

• официальным партнером по IPO Варшавской фондовой биржи (WSE);

• партнером Венской фондовой биржи (Wiener Borse), Франкфуртской фондовой биржи (Deutsche Borse Group), Лондонской фондовой биржи (Alternative Investment Market of LSE) и Пражской фондовой биржи (PSE).

С уважением,

пресс-служба ИГ «Альтера Финанс»

(044) 253-94-77

press@altera-finance.com