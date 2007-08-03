УСДП, Партия возрождения села и Селянская партия создали блок “Аграрная Украина”

Украинская селянская демократическая партия, Партия возрождения села и Селянская партия Украины создали межпартийное объединение, в составе которого будут принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

Об этом лидеры указанных партий заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель Партии возрождения села Иван ТОМИЧ напомнил, что 19 июня 2007 года руководители партий подписали Меморандум о широком сотрудничестве, а 30 июля парафировали соглашение о создании селянского блока “Аграрная Украина” для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Он подчеркнул, что впервые в истории независимой Украины селянские партии объединились в единый блок.

По словам И.ТОМИЧА, также к блоку присоединяются все общественные организации аграрного направления.

Также И.ТОМИЧ сообщил, что 4 августа состоятся съезды партий, входящих в блок, на которых будут приняты соответствующие решения о создании блока.

“Такое объединение состоялось, поскольку мы понимаем сложную ситуацию каждого крестьянина. Мы объединяемся и обязуемся остановить развал украинского села”, – подчеркнул И.ТОМИЧ.

В свою очередь, лидер Украинской селянской демократической партии Валерий ВОЩЕВСКИЙ подчеркнул, что межпартийное объединение “Аграрная Украина” создано с целью консолидации усилий для проведения единой политики в сфере возрождения всех составляющих агропромышленного комплекса Украины.

Также В.ВОЩЕВСКИЙ выразил убеждение, что блок преодолеет трехпроцентный барьер на выборах. “Мы дойдем до парламента”, - отметил он.

В свою очередь, председатель Селянской партии Украины Александр ЯВОРСКИЙ отметил, что основной причиной объединения аграрных партий является то, что проблемы у крестьян из разных регионов Украины одинаковые, но власть их не видит и не решает.