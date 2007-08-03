Терехин констатирует ухудшение уровня жизни населения Украины в 2006-2007 годах

Уровень жизни населения Украины в 2006-2007 годах, при правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, ухудшился. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН депутат Верховной Рады V созыва, экс-министр экономики Украины Сергей ТЕРЕХИН.

В частности, он отметил, что по данным отчета Всемирного банка «Бедность в Украине - обновленный отчет» от 24 июня 2007 года, в первом полугодии 2007 года (впервые с 1998 года) бедных людей в стране стало больше на 1,7%. В то время как на протяжении 2001-2005 годов происходило сокращение уровня бедности на 3%-6%, а в 2006 году эта тенденция была остановлена (в этом году не произошло сокращение числа бедных).

С.ТЕРЕХИН также привел данные ВБ, исходя из которых доля ВВП, которая потребляется людьми (домохозяйствами), увеличилась до 20,6% в 2005 году и со временем снизилась до 14,4% по итогам 2006 года.

«По нашим предварительным оценкам, в первом полугодии 2007 года эта доля составила лишь 10,2%, - сказал С.ТЕРЕХИН. - Из этого следует, что на сегодня национальное богатство не передается гражданам, а преимущественно используется для обогащения карманов чиновников…».

Справка УНИАН. С.ТЕРЁХИН - народный депутат Верховной Рады четырех созывов, министр экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО с февраля по сентябрь 2005 года.