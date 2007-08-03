Власти Белой Церкви намерены через суд обжаловать решение о предоставлении земли под строительство металлургического завода

Власти Белой Церкви намерены через суд обжаловать решение Шкаровского сельсовета (Белоцерковский район, Киевской области) об отводе земли под строительство металлургического завода, против чего выступают жители Белой Церкви. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель городского председателя Белой Церкви Виктор РОСОХА.

Как отметил замгорпредседателя Белой Церкви, “к сожалению, юридически, территория, отведенная под строительство, находится в ведении Шкаровского сельсовета, так как город по прежнему находится в границах, утвержденных еще в 1957 году. Однако фактически в 300 метрах от стройплощадки метзавода, находятся жилые дома одного из самых густонаселенных районов города”, - отметил В.РОСОХА.

Он также сообщил, что руководство города намерено обжаловать разрешение Киевской областной санэпидстанции, которая выдала разрешение на строительство завода. «Согласно техническим условиям, в ходе работы металлургического завода выбросы вредных веществ в атмосферу будут значительно превышать предельно-допустимые нормы», - подчеркнул РОСОХА.

При этом, по его словам, несмотря на отсутствие разрешения на строительство, работы на площадке, отведенной под метзавод уже ведутся. “На участке ведется строительство административного здания, а в газетах появляются объявления, в которых “строящееся предприятие” приглашает к сотрудничеству”, - добавил замгорпредседателя Белой Церкви.

Он также отметил, что «в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме территории, которая испытала радиационное загрязнение вследствие Чернобыльской катастрофы» строительство предприятий, которые негативно влияют на здоровье жителей, а метзавод относится именно к таким предприятиям, запрещено».

Как сообщал УНИАН, 19 июля вице-президент компании «Евро Финанс Лтд» Валентин МАКАРЕНКО заявил, что власти Белой Церкви развернули кампанию по дискредитации проекта строительства мини-металлургического завода.

По его словам, 26 июня т.г. горсовет в одностороннем порядке расторг социальное соглашение с «Евро Финанс Лтд» от 26 марта 2007 года о строительстве в городе электросталеплавильного комплекса.

При этом В.МАКАРЕНКО отметил, что проект строительства метзавода стоимостью 600 млн. долл. предполагает создание 5000 рабочих мест со средней зарплатой работающих 2,5 тыс. грн., значительные налоговые отчисления в местные бюджеты. «Инвестор, в рамках подписанного с горадминистрацией соглашения, также принял на себя социальные обязательства в размере 237 млн. грн. Эти деньги должны быть инвестированы в развитие социальной инфраструктуры города. В частности, планируется строительство школы, детского сада, социального жилья, центрального автовокзала, онкологического и туберкулёзного диспансеров, центральной детской библиотеки, моста через реку Рось, дорог, путепроводов, закупка для города десяти новых троллейбусов», - подчеркнул В.МАКАРЕНКО.

По его словам, проект строительства мини-металлургического завода поддержан Украинской ассоциацией черной металлургии, Ассоциацией зеленых Украины, прошёл все необходимые согласования в центральных и местных органах власти, а также социальные и экологические экспертизы Национальной академии наук Украины и Украинского научно-исследовательского института экологических проблем.

Справка УНИАН. Согласно проекту, производственная мощность мини-металлургического завода в Белой Церкви должна составить 1,8 млн. тонн металлопродукции в год. Строительство развернется на площади 58 гектаров на территории действующего цеха ОАО “Киеввтормет”, а также на дополнительно приобретенных инвестором промышленных землях. На новом заводе будет применяться метод электродуговой плавки, считающийся самым перспективным в современной металлургии. Оборудование поставит компания Siemens VAI Fuchs.

Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Евро Финанс Лтд.” является акционером 6 предприятий Украины по переработке вторичных металлов, в том числе предприятия “Киеввтормет”. С начала своей деятельности в 2001 году компания вложила 15 млн. долларов инвестиций в развитие переработки вторсырья в Украине.