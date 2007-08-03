ТПУ выявила нарушения при проведении госзакупок транспорта на 110 млн грн.

Тендерная палата Украины в ходе проверки 170 процедур государственных закупок различных транспортных средств в период 2005-2006 годов и в первой половине 2007 года выявила нарушений на общую сумму в 110 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления ТПУ Владимир ЛАБА.

По данным ТПУ, Киевский городской центр занятости планировал купить автомобиль «Mercedes-Benz S500» фактически для Министерства труда и социальной политики за 700 тыс грн, однако в итоге закупил услуги аренды этого автомобиля за 1 млн. 32,6 тыс грн. Таким образом, считают в ТПУ, государству фактически нанесен ущерб в 392,77 тыс. грн., а процедура была проведена формально, и победитель был известен заранее.

При покупке автомобиля Leexus LS 460 госпредприятием «Донецкая железная дорога» были приняты предложения 3-х участников – ООО «Альфа-Одис», ООО «ПионерСтрой Инвест» и ООО «Союз 207», которые зарегистрированы по одному адресу. При этом основным видом деятельности 2-х из них является строительная. ТПУ предполагает, что и в этом случае процедура была проведена формально, и победитель был известен заранее. Причем В.ЛАБА отметил, что минимальная предложенная цена за автомобиль составляла 725 тыс грн, в то время как цена такого автомобиля у дилеров - 570,65–684,9 тыс грн.

В.ЛАБА сообщил, что Объединение ветеринарной медицины в Киеве вместо закупки автомобиля спецназначения за 144,28 тыс. грн. купило автомобиль Skoda стоимостью 134,68 тыс грн. и дополнительное оборудование к спецавтомобилю стоимостью 9,6 тыс. грн.

Также по информации ТПУ, Дорожно-эксплуатационное управление Шевченковского района столицы, в 2004 году арендовало у «Киевавтодора» 28 автомобилей, которые используются для борьбы с гололедом, за 565,99 тыс грн. При этом стоимость аренды была завышена, по информации ТПУ, на 209,93 тыс грн. Такая же картина была и в 2005 году.

В.ЛАБА отметил, что среди заказчиков в первом полугодии 2007 года наблюдается тенденция сокрытия реального состояния госзакупок. В ходе 117-ти проверок почти 40% распорядителей госсредств не предоставили ТПУ документов по проведенным закупкам на сумму более 30 млн. грн.