В случае ликвидации «Ресурсы-Документ» МВД лишится одного из «финансовых потоков» - руководитель предприятия

Руководитель государственного предприятия «Ресурсы-Документ», существующего при МВД Украины, Владимир ШВАЧКО утверждает, что в случае ликвидации данной структуры, ведомство может лишиться одного из каналов внебюджетных денежных поступлений.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

«Если будет принято решение о ликвидации предприятия… То МВД лишится финансового потока», - сказал В.ШВАЧКО, добавив при этом, что также данная процедура приведет к сворачиванию центров обслуживания граждан, которые обращаются с вопросом оформления заграничных паспортов.

Говоря о деятельности возглавляемого им предприятия, В.ШВАЧКО проинформировал о том, что оно было создано в августе 2003 года и имеет собственные 128 подразделений во всех регионах Украины. При этом он добавил, что для более качественного и ускоренного обслуживания граждан необходимо иметь порядка 720 подобного рода центров.

По словам В.ШВАЧКО, за последние три дня по инициативе сотрудников предприятия было собрано более 5 тыс. подписей в адрес министра внутренних дел Украины с просьбой не закрывать предприятие «Ресурсы-Документ».

В.ШВАЧКО отметил, что согласно требованиям уставных документов, 15 млн. грн., заработанных предприятием, было направлено на содержание и укрепление материально-технической базы органов внутренних дел и, прежде всего, паспортной службы.

Кроме того, сообщил он, с момента создания предприятия ежегодно в госбюджет перечисляется порядка 14 млн. грн. налогов, сборов и других обязательных платежей.

В.ШВАЧКО выразил убеждение, что в случае ликвидации «Ресурсы-Документ» ухудшится обслуживание населения по вопросам оформления загранпаспортов, усилится нагрузка на сотрудников паспортной службы, а также будут свернуты 32 узла Государственной информационной системы регистрации учета физических лиц и их документирования, размещенных в помещениях, которые на сегодня арендуются предприятием. Кроме того, будет утрачена возможность ускоренного расширения сети узлов данной системы и так далее.

Отвечая на вопрос, который касался возможных нарушений финансово-хозяйственной деятельности предприятия «Ресурсы-Документ», В.ШВАЧКО сказал, что Главное контрольно-ревизионное управление в ходе недавней комплексной проверки МВД не выявило на предприятии существенных нарушений, поскольку, убежден В.ШВАЧКО, «хозяйственная деятельностью ведется полностью в правовом поле».

Как сообщал УНИАН, 31 июля заместитель министра внутренних дел Украины Виктор СУСЛОВ не исключил, что в будущем будет ликвидировано государственное предприятие «Ресурсы-документ», которое занимается изготовлением паспортов .

«Это предприятие является самым крупным предприятием МВД. Мы сокращаем коммерческую деятельность. Очевидно, это коснется и этого предприятия», - сказал он, добавив, что пока нет соответствующего приказа.