УНИАН начинает выпуск нового информационно-аналитического еженедельника «Права человека»

Информационное агентство УНИАН при поддержке Международного фонда «Возрождение» начинает выпуск нового информационно-аналитического продукта «УНИАН - Права человека».

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора УНИАН Валерий НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, на протяжении шести месяцев – с 1 августа 2007 года по 1 февраля 2008 года - агентство будет выпускать информационно-аналитический еженедельный вестник, который будет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать информацию о соблюдении прав человека в Украине и освещать деятельность правозащитных общественных организаций и общественных советов при органах государственной власти, распространять ее для использования центральными и региональными средствами массовой информации.

В рамках проекта агентство создаст специальный сайт, посвященный правовой проблематике, где в популярной, доступной и интересной форме будут подаваться новости правозащитников.

Также ежемесячно УНИАН будет проводить пресс-конференции и круглые столы по тематике проекта, где на рассмотрение общественности и СМИ будут выноситься ключевые аспекты развития Украины как правового гражданского государства.

«Инициатива является «пионерской» в Украине, поскольку до этого времени СМИ не выделяли отдельным направлением своей работы сферу прав человека. Всей работой и контактом с обществом занимались сами правозащитники. Во многих СМИ можно увидеть, что тема прав человека оказывается в криминале, и это максимальное понимание термина «права человека» журналистами. Хотя права человека по своей сути являются определением уровня справедливости в отношениях гражданина и государства», - заявил в ходе презентации исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ.

По словам исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» Евгения БЫСТРИЦКОГО, украинские политики не создают условий для развития общественных организаций, гражданского общества как такового, которое могло бы требовать подотчетности от органов государственной власти. «Поэтому важно, чтобы общественные организации имели возможность доносить к населению результаты своей работы через СМИ», - убежден Е.БЫСТРИЦКИЙ.

Как сообщила редактор информационно-аналитического еженедельника «УНИАН - Права человека» Татьяна ПЕЧОНЧИК, в ходе проекта УНИАН будет пропагандировать среди населения, руководителей и специалистов, сотрудников СМИ правовые знания, популяризировать идеи и нормы правового общества в украинских печатных и электронных средствах массовой информации. СМИ получат канал оперативной, точной, доступно изложенной законодательной информации, в первую очередь – о деятельности правозащитных организаций и общественных советов при органах государственной власти, которой, учитывая уровень развития украинского общества и его институтов, пока еще очень не хватает.