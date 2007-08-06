ТПУ отмечает частые нарушения при организации оздоровления детей

Тендерная палата Украины отмечает многочисленные нарушения процедуры госзакупок услуг санитарно-курортных и оздоровительных учреждений для отдыха и лечения детей.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН вице-президент ТПУ Николай ТОВСТОНОВСКИЙ, проанализировав 319 процедур закупки таких услуг в оздоровительный период 2006-2007 годов на сумму 156 млн. 991,5 тыс. грн, ТПУ пришла к выводу, что типичными нарушениями было отсутствие четкой методики расчета цены тендерного предложения и взимание НДС с детских путевок. По информации ТПУ, только за счет взимания НДС на счетах коммерческих структур «осело» более 16.5 млн. грн.

Среди выявленных нарушений ТПУ отмечает факты составления договоров на оздоровление детей управлением образования и науки Луганской обладминистрации на сумму почти 967 млн. грн. без указания срока пребывания детей в оздоровительном учреждении и расчетов стоимости одного дня пребывания в нем. Кроме того, стоимость путевок рассчитывалась с НДС, общая сумма которого составила 214 тыс. грн.

С грубым нарушением требований законодательства в части налогообложения проводилась оценка путевок на санитарно-курортное лечение в 2007 году Главным управлением образования и науки КГГА - потери госсредств 858,3 тыс. грн., Службой по делам несовершеннолетних Киевского горсовета, - 166,7 тыс. грн. Очаковской школой-интернат - 195,3 тыс. грн, Отделением фонда Соцстрахования АРК - 744 тыс. грн. Минобразования АРК - 666,7 тыс. грн.

Еще одним типичным нарушением ТПУ называет отсутствие детального описания качественных характеристик услуг по оздоровлению детей - отсутствие подтверждения возможности предоставления услуг на соответствующем уровне. В результате, дети часто отдыхали в помещениях с нарушениями санитарных норм. Так, в частности, Ривненский областной центр организации оздоровления детей и молодежи через посредника организовал отдых детей на сумму 387 тыс. грн. в общежитии без туалетов и водоснабжения.