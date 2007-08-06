УНИАН, “Главред-медиа” и “Газета по-киевски” создают единый медиа-холдинг, который возглавит Наливайко

Украинское независимое информационное агентство новостей (УНИАН), “Главред-медиа” и “Газета по-киевски” создают единый медиа-холдинг. Возглавит холдинг Олег НАЛИВАЙКО, который до этого времени был генеральным директором УНИАН.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент агентства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

“Акционерами наших изданий принято решение о консолидации медиа-активов и слиянии в единый холдинг успешных информационных проектов, каковыми являются на сегодняшний день УНИАН, медиа-холдинг “Главред-медиа”, которому принадлежат, в свою очередь, сайты “Главред”, “Телекритика”, журналы “Главред”, “Профіль”, газета “Нова”. И также к холдингу присоединится “Газета по-киевски””, - сообщила И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, в пятницу, 3 августа, было подписано соответствующее соглашение.

Президент УНИАН отметила, что, по убеждению акционеров, консолидация медиа-активов будет содействовать активному развитию изданий и расширению их присутствия на медиа-рынке, а также поможет занять лидерские позиции в сфере соответствующих информационных, печатных и интернет-изданий.

И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что на сегодняшний день акционерами медиа, которые вошли в новообразованный холдинг, являются физическое лицо - Александр ТРЕТЬЯКОВ и юридическое лицо - общество “Издательство “Пресс-центр”, среди основателей которого есть структуры, аффилированные группой “Приват”.

Она также сообщила, что акционеры приняли решение, что акции всех медиа остаются в управлении редакционных коллективов. “Наши акционеры, безусловно, исповедуют позицию невмешательства в редакционную политику. Это для них - принципиальная позиция, принципиальное решение, и наши издания остаются независимыми”, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО, что, по ее словам, и в дальнейшем будет обеспечивать высокую профессиональную репутацию изданий.

Что касается консолидации медиа-активов, то, как отметила президент УНИАН, это, прежде всего, станет толчком для дальнейшего развития участников медиа-холдинга. “Конкуренция в сфере интернет-изданий, информационных агентств, печатных медиа сегодня является высокой, и мы убеждены, что только за счет консолидации можно выходить на новые возможности, чтобы достичь лидерских позиций”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она выразила убеждение, что среди участников медиа-холдинга не будет внутренней конкуренции, и что они будут только взаимодополнять друг друга, поскольку относятся к разным сегментам рынка СМИ.

И.ГЕРАЩЕНКО также подчеркнула, что никаких кадровых изменений, “кроме одного”, в связи со слиянием медиа-изданий, не предусматривается. То есть, генеральным директором “Газеты по-киевски” остается Сергей ТИХИЙ, президентом “Главред-медиа” - Виктор ШЛИНЧАК, а президентом агентства УНИАН остается она.

“Акционерами принято решение, что генеральным директором всего холдинга станет Олег НАЛИВАЙКО. Сейчас у нас есть только одна свободная вакансия. Собственно, вакансия генерального директора УНИАН сейчас является свободной”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

В то же время она сообщила, что решение о развитии всех медиа новообразованного холдинга на следующий год будет принимать Совет директоров, в который войдут и С.ТИХИЙ, и В.ШЛИНЧАК. При этом И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что каждое СМИ будет иметь возможность реализовывать свою уже наработанную программу развития.

Отвечая на вопрос журналистов, не связано ли создание холдинга с внеочередными выборами в Украине, она отметила, что “в данном случае здесь нет никакой политики”.

Присутствовавший на пресс-конференции О.НАЛИВАЙКО сообщил, что последнее полугодие было очень удачным для агентства УНИАН: на 10% возросло количество подписчиков, на 25% - доходы, обновленный сайт УНИАН сегодня занимает 5-6 позицию в рейтинге “Bigmir” и в 4 раза увеличилось количество посещений. В ближайших планах агентства, среди прочего, усиление сети собкоров в городах-миллионерах, в т.ч. создание в ближайшее время корпунктов в Варшаве и Москве; выпуск 6 новых региональных еженедельников в режиме он-лайн и налаживание круглосуточной работы редакции сайта и ленты новостей до конца года. Планируется также реализовать проект ІноЗМІ-UA, где будут публиковаться переводы материалов ведущих зарубежных СМИ об Украине.

Присутствовавшие также на пресс-конференции В.ШЛИНЧАК и заместитель председателя правления “Газеты по-киевски” Сергей САЙ-БОДНАР выразили убеждение, что объединение изданий будет содействовать их развитию и также поделились своими ближайшими планами.

В частности, по информации В.ШЛИНЧАКА, уже 25 августа будет презентован обновленный журнал “Профіль”, 23 августа с.г. выйдет глянцевый журнал о телевидении “Телесіті”. До конца лета должны начать работу интернет-сайты двух изданий “Известия в Украине” и “Нової газети”. По его данным, “Главред” с сентября будет иметь украиноязычную версию.

Поскольку “Главред” является одним из акционеров телеканалов “Сіtі” и “Кино”, то сейчас перед каналами ставятся более амбициозные цели, и в сентябре-октябре зрители смогут увидеть их обновленными. Скорее всего, по словам В.ШЛИНЧАКА, на каналах сменят менеджмент.

В свою очередь, С.САЙ-БОДНАР рассказал, что на сегодняшний день “Газета по-киевски” выходит тиражом до 80 тыс. экземпляров, но сейчас стоит задача создать целую сеть качественных городских газет в регионах.