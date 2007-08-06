Партия вольных демократов будет формировать свои списки кандидатов путем рейтингового голосования среди своих членов

Партия вольных демократов будет формировать свои списки кандидатов в народные депутаты для участия в досрочных выборах в Верховную Раду Украины путем рейтингового голосования среди членов партии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил член Президиума Политсовета Партии вольных демократов Виктор ЧУМАК.

В частности, по его словам, в первую пятерку избирательного списка войдут те члены Президиума, которые наберут наибольшее количество голосов членов Партии вольных демократов. По такому же принципу, сообщил В.ЧУМАК, будет формироваться и весь дальнейший список кандидатов в народные депутаты. При этом, по его словам, рейтинговое голосование будет проведено до 15 августа. В.ЧУМАК также отметил, что окончательно список будет утвержден во время съезда партии 17 августа.

Он также сообщил, что Партия вольных демократов будет принимать участие в досрочных парламентских выборах самостоятельно. По словам В.ЧУМАКА, ключевым элементом избирательной кампании вольных демократов станет программа либеральных реформ «Чумацкий шлях». Он высказал мнение, что основными избирателями партии являются представители малого и среднего бизнеса, а также среднего класса. “Мы осознаем, что деловые люди, представители среднего класса являются самой требовательной частью электората. Они не “ведутся” на популистские и пустые лозунги. Мы верим, что они воспримут нашу программу, потому что они умные и привыкли реалистически смотреть на вещи”, - сказал В.ЧУМАК.

Он сообщил, что Партия вольных демократов будет предлагать избирателям детальный план своих действий. В частности, отметил В.ЧУМАК, на протяжении первых ста часов в парламенте Партия вольных демократов предложит три пакета решений, которые бы реформировали работу парламента и основных органов власти. В частности, это принятие Регламента Верховной Рады Украины отдельным законом, который бы позволил избежать манипуляций, которые происходят в сессионном зале, и позволил бы парламенту стабильно работать. Кроме того, партия будет предлагать создать конституционную комиссию из числа профессионалов, а не политиков, которая бы начала работу над новой редакцией Конституции, чтобы прекратить спекуляции вокруг Основного Закона.

Первые сто дней работы в парламенте, отметил В.ЧУМАК, партия планирует посвятить судебной реформе, реформе правоохранительных органов, борьбе с коррупцией, созданию прозрачных процедур госзакупок, лишению ответственных представителей государства привилегий и иммунитета, которые непосредственно не связаны с исполнением должностных обязанностей, и политике стимулирования бизнеса.