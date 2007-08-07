Правозащитные организации требуют от руководства МВД взять под личный контроль дело о задержании Гладчука

Правозащитные организации Украины требуют от руководства Министерства внутренних дел взять под личный контроль дело о задержании председателя Всеукраинского молодежного объединения «Молодежь – надежда Украины» Вадима ГЛАДЧУКА.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ.

Он отметил, что этим делом должен заниматься если не сам министр внутренних дел, то хотя бы один из его заместителей. Кроме того, отметил В.ЯВОРСКИЙ, правозащитные организации требуют немедленного освобождения В.ГЛАДЧУКА из-под стражи. По его словам, дело о задержании председателя Всеукраинского молодежного объединения «Молодежь – надежда Украины» является исключительно заказным. В.ЯВОРСКИЙ отметил, что если не будут приняты адекватные действия со стороны правоохранительных органов, то правозащитные организации вынуждены будут вынести этот вопрос на рассмотрение международных институтов – Европейского суда по правам человека, ОБСЕ, “Международной амнистии” и др.

В свою очередь адвокат В.ГЛАДЧУКА Олег МУСИЕНКО отметил, что дело, по которому задержан его подзащитный, возбуждено за два месяца до совершения преступления, в котором его обвиняют. Он напомнил, что 1 августа с.г. возле дома на ул. Крещатик, 6 был задержан председатель объединения «Молодежь - надежда Украины» во время пикетирования представителями ВМО Тендерной палаты Украины. В тот же день в отношении В.ГЛАДЧУКА старшим следователем Соломенского районного управления Главного управления МВД города Киева незаконно возбуждено уголовное дело “по безосновательному обвинению” в совершении им 30 августа 2005 года ограбления незнакомых ему граждан – по ч. 2 ст. 186 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

О.МУСИЕНКО отметил, что анализ постановления следователя о возбуждении уголовного дела свидетельствует: фактическое уголовное дело № 09-11982 возбуждено 27 июня 2005 года. При этом, В.ГЛАДЧУК подозревается в совершении преступления 30 августа 2005 года. “Таким образом, уголовное дело возбуждено за два месяца до совершения так называемого преступления”, - сказал адвокат.

По словам защитника, данный факт подтверждает необоснованность возбуждения уголовного дела. О.МУСИЕНКО убежден, что законных оснований для задержания В.ГЛАДЧУКА, который имеет постоянное место проживания и работу, без предварительного его вызова в милицию повесткой – нет. Адвокат также сообщил, что заявил ходатайство о закрытии уголовного дела и немедленном освобождении задержанного. В ходатайстве адвокат отмечает, что в протоколе задержания подозреваемого от 1 августа 2007 года старшим следователем В.ДЁРДЯЙ не указаны статьи УПК Украины, на основании которых он задержал подозреваемого В.ГЛАДЧУКА, а также не указано, в совершении какого именно преступления последний подозревается, а указана только статья 186 часть 2 УПК Украины, что, по мнению защиты, является существенным нарушением прав подозреваемого на защиту. В частности, по словам О.МУСИЕНКО, в описательной части постановления старший следователь отмечает, что: «в 30.08.2005 году приблизительно в 13 ч.00 мин. ГЛАДЧУК В.Ф., находясь на стройплощадке напроти дома №55 по ул.Бориславская, из корыстных побуждений с применением насилия, которое не является опасным для жизни и здоровья потерпевшего, открыто похитил строительные инструменты, нанеся последним (потерпевшим) имущественный ущерб на общую сумму 32 835 грн.”. При этом адвокат утверждает, что в постановлении о возбуждении уголовного дела от 1 августа в 2007 г., вопреки положениям ст. 22, 98 УПК Украины, “не приведены конкретные обстоятельства совершения В.ГЛАДЧУКОМ «преступления», не указано, какие телесные повреждения нанесены «потерпевшим», какие именно строительные инструменты им похищены, не предоставлен их перечень и т.п., что также является существенным нарушением прав подозреваемого на защиту и может свидетельствовать о незаконности возбуждения уголовного дела в отношении В.ГЛАДЧУКА”.

Он также отметил, что судом было принято решение о задержании В.ГЛАДЧУКА на 10 суток. О.МУСИЕНКО отметил, что в связи с этим он вчера подал апелляционную жалобу на постановление Соломенского суда от 3 августа. При этом, утверждает адвокат, Апелляционный суд должен рассмотреть эту жалобу в трехдневный срок.