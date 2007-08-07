Некомпетентность членов тендерных комитетов является одной из причин нарушений при госзакупках – Тендерная палата

В Тендерной палате Украины одной из причин частых нарушений законодательства при проведении государственных закупок считают низкий уровень подготовки членов тендерных комитетов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент ТПУ Николай ТОВСТОНОВСКИЙ.

«Если бы тендерные комитеты были в необходимой мере проинформированы и подготовлены в плане соблюдения законодательства, то, наверное, и нарушений было бы меньше», - сказал Н.ТОВСТОНОВСКИЙ.

При этом он отметил, что формируют тендерные комитеты заказчики, которые зачастую заинтересованы в некомпетентности их состава. По словам Н.ТОВСТОНОВСКОГО, иногда работа тендерных комитетов «сводится к нулю – фактически единственной важной деталью является подтасовка документов таким образом, чтоб ни в коем случае не стал победителем участник тендера, который не определен заранее».

Вице-президент ТПУ также отметил, что иногда члены тендерных комитетов даже не знают нормы законодательства о госзакупках, вступившие в силу полгода назад.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Тендерная палата Украины запустила сайт, на котором бесплатно будут публиковаться объявления о процедурах проведения торгов, имеющих социальное значение.

13 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 июля 2007 года «О мерах по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».

Как известно, и правительство, и Президент отмечают несовершенство законодательства о госзакупках.

Верховная Рада 19 июня т.г. приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». Президент его не подписал. В Секретариате Президента и в ТПУ заявляют о том, что на сегодняшний день действует закон о госзакупках в редакции от 11 марта.

Правительство Украины готовит комплекс мер по решению проблемы, возникшей в Украине с государственными закупками из-за несовершенного законодательства.