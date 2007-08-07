21 августа в “Софии Киевской” состоится церемония награждения победителей всеукраинской акции “7 чудес Украины”

21 августа на территории заповедника “София Киевская” состоится церемония объявления и награждения победителей всеукраинской акции “7 чудес Украины”.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор и председатель Оргкомитета всеукраинской акции „7 чудес Украины” Николай ТОМЕНКО.

По его словам, торжественная церемония начнется в 18.00 . Н.ТОМЕНКО отметил, что на торжественное награждение лауреатов будут приглашены все финалисты второго этапа акции - руководители 21 объекта-номинанта на звание одного из 7 чудес Украины.

Он также сообщил, что чудеса Украины будут определены Оргкомитетом по результатам интернет-голосования. При этом, по словам Н.ТОМЕНКО, голосование на сайте прекратится 21 августа в 17.00. Кроме того, отметил он, в определении победителей также будут принимать участие 100 экспертов - ученых, историков, культурологов, специалистов в отрасли туризма. По словам Н.ТОМЕНКО, при определении победителей будет учитываться историческая значимость объекта, его архитектурная привлекательность и туристическая весомость.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что все победители акции получат эксклюзивную награду – статуэтку, которая изготовлена из зеленого мрамора, матовой стали и золотистого зеркального акрила.

Председатель Оргкомитета также напомнил, что стратегической целью акции “является популяризация туристических объектов Украины”. “Эта акция направлена на пропаганду Украины и ее туристических возможностей”, - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО напомнил о недавней попытке сфальсифицировать результаты интернет-голосования за 7 чудес Украины. Он отметил, что в результате этого администрация сайта была вынуждена отменить результаты голосования на протяжении трех последних дней.

По результатам акции „7 чудес Украины”, сообщил Н.ТОМЕНКО, будет подготовлен специальный фильм, цикл радиопрограмм и туристические путеводители на русском, украинском и английском языках.

На сегодня, по словам Н.ТОМЕНКО, на официальном сайте акции за 7 чудес Украины отдали свои голоса около 50 тысяч человек. На данный момент лидируют заповедник «Каменец», парк „Софиевка”, заповедник „Хортица”, музей “Писанка”, Хотинска крепость, Киево-Печерская Лавра, Ливадийский дворец, Херсонес Таврический, София Киевская и Одесский оперный театр.

В свою очередь, председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ отметил, что проведение такой акции позволяет “ярко представить всю многогранность туристических ресурсов нашей страны”. “Я думаю, когда мы закончим эту акцию, нужно будет начинать какую-то новую”, - сказал он. Кроме того, по словам А.ПАХЛИ, в этом году туристический поток в Украину значительно вырос, в частности, за первое полугодие этого года, по сравнению с аналогичным показателем 2006 года, количество туристов увеличилось на 27%. “Это безумные цифры”, - добавил он.