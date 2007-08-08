Председатель СелПУ Поречкина обвиняет Лавриновича в отказе предоставить партии документы для участия в выборах

Лидер Селянской партии Украины Лидия ПОРЕЧКИНА обвиняет министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА в отказе предоставлять копии устава и регистрации партии для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Л.ПОРЕЧКИНА напомнила, что 30 июня этого года на первом этапе внеочередного съезда партии она была избрана председателем СелПУ. При этом в работе съезда, по ее словам, приняли участие делегаты от 19 областей, и такое представительство обеспечило законность его проведения и легитимность решений. Л.ПОРЕЧКИНА отметила, что Минюст провел проверку заседаний областных конференций, и предоставил заключение, что они проведены в соответствии с законом, Устав партии не нарушен и новый председатель избран в соответствии с уставом.

Кроме того, отметила Л.ПОРЕЧКИНА, предыдущий председатель СелПУ Александр ЯВОРСКИЙ съездом было освобожден от этой должности. Она отметила, что бывший председатель должен был передать Устав партии новоизбранному руководству, однако вместо этого все документы А.ЯВОРСКИМ были переданы в Министерство юстиции.

Л.ПОРЕЧКИНА отметила, что отсутствие необходимых документов в партии ставит под угрозу возможность СелПУ принимать участие в досрочных выборах в ВР. В связи с этим, отметила она, СелПУ вынуждена была обратиться в суд с иском относительно незаконного отказа Минюста предоставить копии необходимых документов. Л.ПОРЕЧКИНА отметила, что суд обязал Министерство юстиции предоставить необходимые документы СелПУ на протяжении 10 суток.

“Но Минюст не выполняет своих обязательств. Для Министерства юстиции даже суд ничего не значит”, - сказала Л.ПОРЕЧКИНА. Кроме того, по ее словам, судебные органы также обязали бывшего председателя партии А.ЯВОРСКОГО предоставить новому руководству Устав СелПУ, однако до сих пор этого не произошло. Л.ПОРЕЧКИНА сообщила, что в связи с этим члены Селянской партии обратились в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело в отношении А.ЯВОРСКОГО за препятствование деятельности партии.

Она также не исключила, что если дело с предоставлением документов будет затягиваться, то СелПУ будет принимать участие в выборах в составе блока. При этом она не ответила на вопрос, с какими именно политическими силами намерена блокироваться Селян6ская партия Украины. По ее словам, этот вопрос сейчас обсуждается, и в блок могут войти 10-15 политических сил.

Как сообщал УНИАН, 3 июля А.ЯВОРСКИЙ обвинил советника Президента Украины Лидию ПОРЕЧКИНУ в развале Селянской партии. По его словам, в Секретариат Президента были приглашены несколько руководителей областных организаций партии, “которым предложили определенные материальные блага”. “Методом шантажа и лжи были созданы условия, когда несколько председателей областных организаций за нарушение были исключены из партии”, - сказал он. По словам А.ЯВОРСКОГО, также были подтасованы факты областных конференций и проведен закрыт съезд, где провозгласили “якобы нового председателя партии”. Он также сообщил, что обратился в Административный суд города Киева и министру юстиции Украины с просьбой дать юридическую оценку этим действиям.

Как писала газета «Коммерсантъ-Украина», Селянская партия Украины (СелПУ) на съезде 30 июня избрала своим лидером бывшего заместителя министра внутренних дел Лидию ПОРЕЧКИНУ, ее кандидатура была поддержана единодушно. Как утверждает издание, проведению съезда препятствовал бывший лидер партии Александр ЯВОРСКИЙ. «В итоге на съезд, созываемый секретарями областных организаций, господин ЯВОРСКИЙ так и не пришел. Делегаты единодушно отправили в отставку председателя партии, а его первого заместителя – Сергея ДОВГАНЯ – вообще исключили из ее рядов», - пишет газета. После избрания председателем СелПУ Л.ПОРЕЧКИНА заявила о том, что отзовет подпись предыдущего председателя СелПУ под меморандумом о создании блока с Аграрной партией Украины, Партией возрождения села и Украинской селянской демократической партией. “По словам источников, партия может присоединиться к блоку, создаваемому «Нашей Украиной», - пишет газета.