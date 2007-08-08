Турчинов считает преждевременным обсуждать распределение должностей во власти

Один из лидеров БЮТ, первый заместитель секретаря СНБО Александр ТУРЧИНОВ считает, что пока еще рано говорить, кто на какой государственной должности будет работать после выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.ТУРЧИНОВА, кто, где и на какой должности будет работать (кто в парламенте, кто на других должностях) будет зависеть от результатов выборов.

«Пока об этом говорить заблаговременно», - сказал он.