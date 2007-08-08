ТПУ заявляет о массовых грубых нарушениях при госзакупках твердого топлива

Тендерная палата Украины заявляет о массовых грубых нарушениях и злоупотреблениях при закупках твердого топлива за государственные средства. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Тендерной палаты Украины Николай ТОВСТАНОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что ТПУ провела исследование 137 тендерных процедур госзакупок твердого топлива (угля, торфобрикетов и дров) осуществлявшихся в период 2005 г. - первого полугодия 2007 г. на общую сумму более 70 млн. грн. (в первом полугодии 2007 года - на 37,4 млн. грн.)

В результате проверки ТПУ констатировала, что при каждой процедуре закупки допускались нарушения тендерных процедур.

В частности, отметил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ, в большинстве случаев процедуры закупок оформлялись формально с «проталкиванием в победители» посреднических фирм, что, как следствие, вело к увеличению закупочных цен на твердое топливо на 10-15%.

Кроме того, сообщил вице-президент ТПУ, распространенным нарушением проведения госзакупок в указанном сегменте является умышленное манипулирование маркой и качеством закупаемого угля и, как следствие, его стоимостью.

«При оплате за одну марку угля в действительности получали совершенно другую или с худшими качественными показателями, которая конечно дешевле, но в котельной будет гореть, и никто не догадается, куда денется разница в оплате», - сказал Н.ТОВСТАНОВСКИЙ.

Он добавил, что по результатам исследований ТПУ передала правоохранительным органам 41 заключение для соответствующего реагирования. При этом по заключениям ТПУ уже возбуждено 6 уголовных дел, а по 20 тендерным процедурам привлечены другие контролирующие органы для детального изучения ситуации.