В парламент прошли бы 4 политические силы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье – опрос

Трехпроцентный избирательный барьер преодолели бы только четыре политические силы, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные сегодня во время пресс-конференции в УНИАН исполнительным директором всеукраинской общественной организации “Мониторинговый центр” Русланом ТКАЧОМ.

По данным исследования, в Верховную Раду нового созыва попали бы Партия регионов, Блок Юлии Тимошенко, блок “Наша Украина – Народна самооборона” и Коммунистическая партия Украины.

Согласно результатам, за Партию регионов свои голоса готовы отдать 29,6% опрошенных, за БЮТ – 26%, за блок “Наша Украина - Народная самооборона” - 11,9% и за КПУ – 3,3% респондентов.

За пределами трехпроцентного барьера остались Прогрессивная социалистическая партия Украины Наталии ВИТРЕНКО - за нее готовы голосовать 1,9% опрошенных, Народная партия Владимира ЛИТВИНА – 1,6% и Социалистическая партия Украины Александра МОРОЗА – 1,4% избирателей. Другие партии в сумме набрали 3,1% голосов.

Против всех, по результатам исследования, собираются голосовать 2,4% респондентов, 9,6% граждан не будут голосовать и еще 9,2% опрошенных не определились с выбором.

Социологическое исследование проводилось всеукраинской общественной организацией “Мониторинговый центр” в период с 30 июля по 4 августа 2007 года во всех регионах Украины. Всего опрошены 2200 респондентов, выборка представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,1%.