Компании «Телеграаф Медиа Групп Украина» и «Гала Медиа Украина» объединили свои капиталы для реализации совместного новостного сайта

Компании «Телеграаф Медиа Групп Украина» и «Гала Медиа Украина» приняли решение об объединении своих капиталов для реализации первого совместного информационного продукта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент «Гала Медиа Украина» Павел ШИЛЬКО.

В частности, по его словам, две компании приняли решение о запуске новостного веб-сайта «Обзор» (www.obzor.ua). П.ШИЛЬКО подчеркнул, что запуск сайта состоялся 1 августа и является «логичным продолжением» ежедневной газеты «Обзор». Он отметил, что таким образом будет сформирован мультимедийный информационный ресурс, который будет доступен всем гражданам Украины в любое время. При этом, по словам П.ШИЛЬКО, информация публикуемая на сайте будет объективной и оперативной. Он также заверил, что новости, несмотря на проведение досрочных выборов, не будут заангажированными. «Опыт незаангажированности у нас есть, и мы будем его сохранять», - сказал он.

Со своей стороны, генеральный директор «ГалаНет» Сергей ДЕНИСЕНКО отметил, что главной задачей проекта является объединение аудитории читателей газеты «Обзор», слушателей «Гала радио» и интернет-пользователей. Кроме того, по его словам, вводится практика «диалога» между редакцией и читателями «Обзора» на интернет-страничке.

При этом участники пресс-конференции отказались назвать стоимость нового проекта. Как отметила директор «Телеграаф Интерактив Медиа» Манон ван дер ЛИТ всю необходимую информацию можно узнать непосредственно на новом сайте. При этом, по ее словам, с самого первого дня новый ресурс является окупаемым. «Проект окупается с самого первого дня своей работы», - сказала она.