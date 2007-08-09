Донецкая общественная организация «Правовая защита» обеспокоена отсутствием в области конкуренции Партии регионов

Донецкая областная общественная организация «Правовая защита» обеспокоена отсутствием в области конкуренции Партии регионов со стороны других политических сил, которые намерены принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава данной организации Вадим ЧЕРКАС.

«Мы очень сильно обеспокоено пассивностью других политических партий в Донецкой области, которые не хотят проявить инициативу и политическую конкуренцию", - сказал он, добавив при этом, что такого рода бездействие со временем может распространиться на другие регионы Украины. По словам В.ЧЕРКАСА, настораживает также и то, что ни в одной программе политической партии нет и намека на принятие в новом парламенте закона, который позволит общественности контролировать власть.

Комментируя ситуацию в Донецке и области, В.ЧЕРКАС подчеркнул, что сегодня в регионе местные власти активно занимаются продажей за бесценок земельных участков объектов соцкультбыта, уничтожают парки и скверы областного центра.

При этом он подчеркнул, что все это происходит при полном попустительстве правоохранительных органов региона. Так в частности, В.ЧЕРКАС отметил, что правоохранительные органы до сих пор оставили безнаказанными факты захвата и незаконной приватизации более 300 земельных участков и умышленное доведение до банкротства ряда предприятий. При этом полученные от продажи доходы уходят в тень, а население региона (местные бюджеты) от такого рода продаж практически ничего не получают.

Как отметил В.ЧЕРКАС, по самым скромным подсчетам в связи с незаконной продажей земли, в тень было переведено денег, которые равны 6-7 годовым бюджетам Донецка.

В контексте сказанного он подчеркнул, что более тысячи заявлений, которые общественная организация направляла в правоохранительные органы о совершаемых преступлениях, остались практически без ответа.

Отвечая на один из вопросов, который касался политической ситуации в регионе, В.ЧЕРКАС сказал, что доминирующая в области партия, как правило, пытается завоевать приверженность избирателей путем запугивания или давления.