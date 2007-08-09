Девелоперская компания «ТКС» привлекла 39,6 млн. долларов от частного размещения 22% своих акций

Девелоперская компания «ТКС» привлекла 39,6 млн. долларов от частного размещения среди иностранных инвесторов 22% пакета своих акций. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор департамента инвестиционно-банковских услуг организатора размещения - инвестиционного банка Concorde Capital Александр ОМЕЛЬЧУК.

По его информации, в результате размещения капитализация компании возросла до 180 млн. долларов. Размещение произошло путем создания холдинговой компании Waymore Holdings (Кипр), которая выпустила депозитарные расписки общим количеством 1,98 млн. шт. Расписки были размещены среди 30 иностранных инвесторов, в подавляющем большинстве - глобальных западноевропейских инвестиционных фондов.

Как отметил А.ОМЕЛЬЧУК, в процессе размещения спрос на акции компании почти вдвое превысил предложение, чему способствовало профессиональность менеджмента компании, структурированность и корпоративная культура компании.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции генеральный директор холдинга «ТКС» Иван ТОРСКИЙ, полученные от размещения средства будут направлены на развитие перспективных проектов, в частности коммерческой недвижимости. По его информации, до 2009 года планируется выполнить проекты по коммерческой недвижимости на 200 тыс. кв. м, а также 100 кв. м жилой недвижимости.

По словам И.ТОРСКОГО, для финансирования своих проектов компания планирует выйти в 2008 году на рынки внутренних и внешних заимствований.

По оценке гендиректора ТКС, компания планирует привлечь в следующем году 50 млн. долларов на внутреннем рынке заимствований и примерно столько же на внешнем.

И.ТОРСКИЙ также сообщил, что в планах компании выход на IPO ориентировочно в конце 2009 года, путем размещения 15–20% своих акций. При выходе на IPO капитализация компании должна составить около 700 млн. долларов.

Справка УНИАН. Основными сферами деятельности холдинга «ТКС» (г. Трускавец), основанного в 1998 году, является строительство и девелопмент коммерческой и жилой недвижимости. Проектный портфель компании насчитывает 14 проектов общей площадью 156 тыс. кв. м, размещенных на 94,3 га. Объекты холдинга расположены в таких городах, как Львов, Трускавец, Дрогобыч, Борислав и Нововолынск.

Инвестиционный банк Concorde Capital предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских услуг в Украине, а также на финансовых рынках России и стран СНГ. В 2007 году по результатам панъевропейского исследования Thomson Extel Survey Concorde Capital признано лучшим в Украине в номинации «аналитика на рынке акций».