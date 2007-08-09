ТПУ выявила многочисленные нарушения при госзакупках детского питания

Тендерная палата Украины выявила многочисленные факты нарушений при проведении государственных закупок продуктов детского питания за период 2005-2007 годов.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА, было проверено 232 процедуры госзакупок, проведенных в этот период более чем на 66 млн грн. Причем, нарушения отмечены при закупке продуктов, как для детей дошкольных учреждений, школьников, в том числе и из интернатов, так и для студентов.

Установлены факты прямого игнорирования норм закона о госзакупках, в частности, отмечено неэффективное использование госсредств при завышении цены продуктов, приобретаемых не у производителей, а у посредников.

Так, в частности, Главное управление труда и социальной защиты населения Луганской ОГА провело более 60-ти закупок продуктов, переплатив за них почти 228 тыс. грн. Управление образования Луцкого горсовета организовывало закупки продуктов питания для дошкольных учебных заведений на сумму более 2 млн. грн. с поставщиками, у которых не было необходимых лицензий на товар и санитарных документов. По завышенной цене покупался сахар, лук, колбаса – было переплачено более 86 тыс. Кроме того, в результате закупки было сокращено количество товара и сейчас их надо будет докупать, на что понадобится более 344,7 тыс. грн., отметил В.ЛАБА.

Управление образования Первомайского горсовета (Николаевская обл.) при закупке молока на 74 тыс. грн переплатило 13,32 тыс. грн, что, по мнению руководства ТПУ, фактически является нанесением ущерба государству.

В результате закупки продуктов управлением образования Алчевского горсовета (Луганская обл.) победителем торгов были признаны предприниматели, которые даже не подавали тендерных предложений, однако договор с ними был составлен почти на 950 тыс. грн. «Эта ситуация свидетельствует о том, что был не только формальный подход заказчика к процедуре проведения торгов, а и о том, что победителями признаны «свои» участники», - отметил В.ЛАБА.

По данным ТПУ, при закупке продуктов питания санаторием «Трускавец» Службы безопасности Украины ожидаемой стоимостью 1 млн 830 тыс грн. были допущены к оценке трое частных предпринимателей, которые являются родственниками.

Документы по всем фактам нарушений ТПУ передала в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, Тендерная палата Украины с 13 июля во исполнение Указа Президента от 12 июля т.г. «О мерах по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства» проводит проверки участников торгов.

Проверки проводятся совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Государственной контрольно-ревизионной службой, Антимонопольным комитетом Украины и Счетной палатой до 1 октября т.г.

О результатах этих проверок ТПУ проинформирует Совет национальной безопасности и обороны Украины.