Всеукраинская партия трудящихся самостоятельно будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Всеукраинская партия трудящихся будет самостоятельно участвовать в досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер партии, председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Впервые за всю историю Украины профсоюзы объединены в единую партию – Всеукраинскую партию трудящихся. Профсоюзы идут на выборы”, - отметил М.ЯКИБЧУК.

Он сообщил, что профсоюзное движение, которое объединяет свыше 10 млн. граждан Украины, ежедневно решает важные вопросы людей труда – уровень зарплат, социальное обеспечение, вопрос качественной и доступной медицині.

“Теперь профсоюзы имеют свое политическое крыло – Всеукраинскую партию трудящихся”, - отметил он.

М.ЯКИБЧУК подчеркнул, что в основе программной деятельности партии лежит 5 шагов:

- принятие Трудового кодекса, который позволит избежать незаконных увольнений;

- принятие закона “О социальном диалоге”, который позволит четко закрепить права и социальные гарантии человека наемного труда;

- принятие закона “Об оплате труда”, который позволит существенно повысить зарплату, сделать ее сопоставимой по всем отраслям народного хозяйства;

- принятие закона ”О медицинском страховании”, что обеспечит свободный доступ граждан Украины к качественному медицинскому обслуживанию;

- принятие дополнений в закон “О пенсионном обеспечении”, что позволит гарантировать достойную пенсию гражданам Украины, в т.ч. гражданам, приехавшим на заработки, и частным предпринимателям.

Он сообщил, что полностью Программа будет обнародована 14 августа на партийном съезде. Также на съезде будут выдвинуты кандидаты в народные депутаты от партии.

Кроме того, М.ЯКИБЧУК сообщил, что идеологией Всеукраинской партии трудящихся является лейборизм, который стал основой социальной морали и благосостояния ряда европейских стран и Канады. По его словам, эта идеология сумела примирить сторонников социализма и капитализма, предложив путь социального партнерства между работодателями и наемными работниками.

“Именно благодаря этой идеологии в Украине можно примирить олигархов и популистов – два лагеря, вокруг которых продолжается основная политическая борьба, – и построить сильное справедливое государство”, - убежден М.ЯКИБЧУК. Он призвал приобщиться к партии все профсоюзные движения, ведь «нас объединяет одна цель – защитить интересы людей труда».

М.ЯКИБЧУК убежден, что вопросы НАТО, двухпалатного парламента или противоракетной обороны где-то в Чехии – второстепенные для людей труды.

“Наша задача – сделать четкими и прозрачными отношения между работодателями и людьми труда. А именно: ввести систему трудовых контрактов и социальных гарантий со стороны государства и работодателя для тех, кто работает и тех, кто заслужил своим трудом достойную пенсию”, - заявил он.

Он выразил убеждение, что Всеукраинская партия трудящихся наберет на выборах больше 3% и будет представлена в ВР. При этом он заверил, что партия будет оставаться в оппозиции до того момента, пока у нее не будет большинства в парламенте.