КИУ рекомендует партиям сделать более доступной для избирателей биографию кандидатов в депутаты и информацию об их доходах

Комитет избирателей Украины рекомендует партиям разместить полные биографии кандидатов в народные депутаты и информацию об их доходах в партийных изданиях и на партийных Интернет-ресурсах для общего доступа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ, анализируя итоги наблюдения Комитета за началом избирательной кампании.

По его словам, в соответствии с полученными КИУ данными, выдвижение кандидатов политическими силами проходит свободно и открыто, никаких препятствий в проведении съездов зафиксировано не было, однако процедура обсуждения и внесения кандидатов в списки происходит недостаточно демократично, члены партий и избиратели имеют недостаточную информацию о тех, кого предлагается включить в избирательные списки.

Кроме того, КИУ выражает обеспокоенность тем, что агитационная кампания продолжается даже во время, когда официальная избирательная агитация запрещена, а должностные лица принимают в ней участие в рабочее время.

Вместе с тем КИУ считает недопустимым начало БЮТ кампании по подготовке референдума об изменениях в Конституцию, поскольку в данных правовых условиях проведение всех процедур для подготовки референдума до 30 сентября 2007 года является невозможным.