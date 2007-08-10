«Газ Украины» просит не политизировать решение о введении стопроцентной предоплаты за поставляемый предприятиям ТКЭ газ

ДК "Газ Украины" просит не политизировать решение НАК "Нафтогаз Украины" о введении стопроцентной предоплаты за поставляемый предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) природный газ.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Совета директоров ДК “Газ Украины” Сергей ЗУБОВ.

"У "Газа Украины" с предприятиями ТКЭ идут обычные хозяйственные отношения. Зачем здесь политическая подоплека…", - сказал он.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом С.ЗУБОВ отметил, что ему "не совсем понятен тот ажиотаж", который сложился вокруг решения о введении стопроцентной предоплаты за поставляемый предприятиям ТКЭ газ.

Напомним, сегодня Киевское региональное отделение Ассоциации городов Украины (АГУ) заявило, что выполнение решения о введении стопроцентной предоплаты за поставляемый предприятиям ТКЭ газ фактически приведет к прекращению подачи горячей воды, что обусловлено такими факторами: во-первых, задолженность за потребленный газ в 2007 году составляет по Киевской области около 25 млн. грн. и погасить ее в ближайшее время невозможно; во-вторых, введение стопроцентной предоплаты нуждается в перезаключении договоров с населением и предприятиями, что, само по себе, требует длительного времени и значительных дополнительных средств, которые не предусмотрены местными бюджетами.

Как сообщал УНИАН, 31 июля НАК «Нафтогаз Украины» приняла решение о снабжении природного газа предприятиям ТКЭ лишь при условии 100% предоплаты запланированных объемов потребления топлива в следующем месяце.

Такая система внедрена, поскольку компания не видит другого пути обеспечения полноценного проведения отопительного сезона 2007-2008 гг. в условиях критически низкого уровня оплаты газа местными ТКЭ.

НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на то, что, невзирая на многочисленные предупреждения и жесткие меры, которые принимала на протяжении последнего года компания, предприятия ТКЭ и местная власть сознательно пренебрегают государственными интересами в сфере газоснабжения и систематически срывают сроки и объемы оплаты потребленного природного газа.

Лишь за отопительный сезон 2006-07 гг. потребителями перед компанией накоплено около 3 млрд. грн. задолженности, почти 1 млрд. грн. из которой не погашены до сих пор.

Уровень расчетов населения за природный газ в 2007 году составляет около 95%, в то время как коммунальная теплоэнергетика рассчиталась лишь на 77%. НАК «Нафтогаз Украины» неоднократно ставила вопрос перед местными властями и правоохранительными органами, куда исчезают остальные 18% средств, оплаченных населением. Однако ни одного объяснения или соответствующих действий чиновников нет до сих пор.