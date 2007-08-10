“Укртелефильм” заявляет об очередном захвате территории студии
Работники студии “Укртелефильм” заявляют об очередном захвате территории студии.
Работники студии “Укртелефильм” заявляют об очередном захвате территории студии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора “Укртелефильма” Руслан СМАКОВ.
По его словам, 1 августа студию захватили неизвестные лица. Он сообщил, что на территорию прибыло около 30 человек вместе с судебными исполнителями, которые зачитали решение суда.
После этого они изъяли печать студии, а также все важные документы.
Как сказал Р.СМАКОВ, вместе с этими людьми присутствовали и работники милиции. При этом он отметил, что к милиции не было бы вопросов, если бы все, что происходило, было законным. Заместитель гендиректора отметил, что до этого студия преимущественно выигрывала судебные процессы, направленные на защиту “Укртелефильма”.
Р.СМАКОВ в очередной раз подчеркнул, что работники студии связывают захват с руководством Госкомтелерадио во главе с Эдуардом ПРУТНИКОМ, которое “делает все, чтобы уничтожить студию”.
Как сообщал УНИАН, “Укртелефильм” уже неоднократно заявлял о рейдерстве со стороны служащих Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.
По информации Р.СМАКОВА, Госкомтелерадио уже 8 месяцев ведет войну “без правил” со своими подчиненными. “Причина этого - земельный участок площадью около 3 га, на котором расположена студия “Укртелефильм”. Другая причина - финансовые активы студии”, - сказал он.