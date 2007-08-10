“Укртелефильм” заявляет об очередном захвате территории студии

Работники студии “Укртелефильм” заявляют об очередном захвате территории студии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель генерального директора “Укртелефильма” Руслан СМАКОВ.

По его словам, 1 августа студию захватили неизвестные лица. Он сообщил, что на территорию прибыло около 30 человек вместе с судебными исполнителями, которые зачитали решение суда.

После этого они изъяли печать студии, а также все важные документы.

Как сказал Р.СМАКОВ, вместе с этими людьми присутствовали и работники милиции. При этом он отметил, что к милиции не было бы вопросов, если бы все, что происходило, было законным. Заместитель гендиректора отметил, что до этого студия преимущественно выигрывала судебные процессы, направленные на защиту “Укртелефильма”.

Р.СМАКОВ в очередной раз подчеркнул, что работники студии связывают захват с руководством Госкомтелерадио во главе с Эдуардом ПРУТНИКОМ, которое “делает все, чтобы уничтожить студию”.

Как сообщал УНИАН, “Укртелефильм” уже неоднократно заявлял о рейдерстве со стороны служащих Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания.

По информации Р.СМАКОВА, Госкомтелерадио уже 8 месяцев ведет войну “без правил” со своими подчиненными. “Причина этого - земельный участок площадью около 3 га, на котором расположена студия “Укртелефильм”. Другая причина - финансовые активы студии”, - сказал он.