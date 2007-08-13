Украинцы будут жить долго и счастливо, если изменят отношение к здоровью

Украинская ментальность, к сожалению такова, что пока “не очень” болит, мы будем терпеть и сами добровольно никогда не пойдем в медицинское учреждение. К врачу обращаемся лишь тогда, когда состояние здоровья значительно ухудшается. Если же речь идет о новообразованиях в организме человека, то часто бывает уже просто поздно... Тема онкологических болезней среди рядовых граждан является своеобразным табу. Причина - страх перед болезнью. В общественном сознании крепко засел миф о неизлечимости рака. Еще 50-60 лет тому назад большинство раковых больных быстро умирали. Сейчас специалисты во всем мире успешно лечат онкологические заболевания. Рак – не приговор. Такой лозунг современных онкологов.

В Украине ежегодно 165 тысячам граждан ставят диагноз “рак”, почти 90 тысяч людей в год погибают от злокачественных опухолей, а основные показатели относительно ранней диагностики и качества лечения в 2-2,5 раза ниже, чем в развитых странах. Большинство пациентов обращаются за помощью уже на последних стадиях болезни. А результаты в онкологии зависят от того, на каком этапе заболевания начато лечение - это доказано мировыми исследованиями в этой отрасли медицины.

Сейчас во многих странах действует Всемирная Программа борьбы с раком молочной железы и онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Западные врачи-онкологи из «Лікарні Сучасної Онкологічної Допомоги» («ЛІСОД»), что неподалеку от Конча-Заспы (под Киевом), присоединились к этой программе. В рамках программы с 1 августа по 30 сентября в больнице “ЛІСОД” проводят скрининговые исследования (скрининг – это обследование для раннего выявления новообразований или исключения наличия опухоли). В августе и сентябре каждый может сделать маммографию, УЗИ молочной железы, гастроскопию и колоноскопию по ценам в более чем два раза дешевле обычного.

Больница “ЛІСОД” имеет сверхсовременную аппаратуру на уровне лучших европейских и американских клиник. Ведущие западные специалисты клиники диагностируют и лечат онкологические заболевания в соответствии с лучшими мировыми стандартами.

Рак молочной железы - это самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Однако, при условии своевременно обнаруженной опухоли, вылечивается более чем 90% женщин. На ранней стадии шанс полностью вылечиться есть у почти 98-99%, в случае рака І стадии - у 85%. На ІV стадии, когда есть удаленные метастазы, выживают лишь 15% женщин. Разница в показателях поражает. Возраст - это один из основных факторов риска. Врачи “ЛІСОД” рекомендуют женщинам делать маммографию с 36 лет. Они научат и методам самодиагностики.

Если своевременно начать лечение онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, вылечивается более 90% больных. Наиболее достоверными методами выявления или исключения начальных форм рака желудочно-кишечного тракта являются гастроскопия (исследование стенок глотки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) и колоноскопия (исследование стенки толстой кишки). Такие исследования в больнице “ЛІСОД” проводят под “малой анестезией” – пациент не чувствует ни боли, ни дискомфорта.

Нам всем следует помнить, что процесс развития раковых заболеваний на ранних стадиях может протекать бессимптомно или сопровождаться синдромом так называемых «малых признаков» (быстрая утомляемость, боль невыясненной этиологии, дискомфорт, депрессия).

Потому было бы разумнее переломить свое сознание и обратиться к специалистам вовремя, предотвратив проблемы со здоровьем.

Получить исчерпывающую информацию об обследовании в больнице “ЛІСОД” и записаться на участие в скрининговой программе вы можете по телефону бесплатной линии 8-800-500-11-00 или на сайте www.lissod.com.ua.