В Киеве сегодня начинается IV сессия Патриаршего Собора УГКЦ, посвященная проблемам молодежи

В Киеве в Украинском доме сегодня состоится торжественное открытие IV сессии Патриаршего Собора Украинской греко-католической церкви на тему: “Молодежь в Церкви третьего тысячелетия”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава УГКЦ Блаженнейший Любомир Кардинал ГУЗАР.

Первое заседание сессии Патриаршего Собора состоится завтра, 14 августа. В целом эта сессия будет продолжаться до 19 августа.

Он проинформировал, что решение о проведении нынешней сессии Собора было принято Синодом Епископов еще в 2003 году. Л.ГУЗАР отметил, что Патриарший Собор – это высший совещательный орган главы Церкви и Синода Епископов. “Это сбор делегатов Церкви таким способом, чтобы в их присутствии была представлена целая Церковь”, - отметил глава УГКЦ.

В целом, по его информации, на протяжении 1989-2006 гг. состоялись три сессии Патриаршего Собора УГКЦ: первая (в 1996 г.) была посвящена проблемам новой евангелизации, вторая (в 1998 г.) – роли мирян в жизни современной Церкви и третья (в 2002 г.) – социальным проблемам украинского общества, в частности, проблемам абортов, разводов, коррупции и алкоголизма.

Возвращаясь к теме нынешнего собрания духовенства, Л.ГУЗАР отметил: “Молодежь - всегда интересная тема, всегда очень актуальная. Но она требует, чтобы к ней возвращаться”.

Целью проведения Собора, по его словам, является узнать, в чем нуждается нынешняя молодежь и какой она является в начале ХХІ века. “Одним словом, мы хотим помочь молодым людям. Не хотим им приказывать, какими они должны быть..., мы хотим, прежде всего, узнать, какие они в действительности, в каких обстоятельствах они живут”, - сказал Л.ГУЗАР.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции секретарь Патриаршего Собора отец Ростислав ПЕНДЮК добавил, что целью проведения сессии является “изменить мир”.

“Очевидно, что молодые люди являются теми, кто меняет мир и, в первую очередь, мы пытаемся узнать мнение самой молодежи”, - отметил он.

Р.ПЕНДЮК сообщил, что готовя сессию Патриаршего Собора, по заказу Церкви для изучения темы были проведены ряд социологических исследований на территории Украины, а также Австралии, Америки. “Внутренние” исследования провела Церковь в рамках приходов. Кроме того, в прошлом году состоялись епархиальные соборы на указанную тематику, то есть каждая единица Церкви у себя провела тематические соборы.

На сегодняшний день, по его данным, для участия в сессии Патриаршего Собора в столицу Украины прибыли 185 делегатов из разных стран мира, где представлена УГКЦ.

Он также сообщил, что 18-19 августа в рамках Собора будет проведен Христианский молодежный форум.

По информации главы Патриаршей комиссии по делам молодежи отца Иосифа МИЛЯНА, на этот форум приглашено широкое молодежное сообщество как Киева, так и всей страны, а также много молодых людей из-за границы. Приглашены также все члены Всеукраинского совета церквей и молодежные организации разных конфессий. Всего ожидается около 10 тыс. участников.

И.МИЛЯН отметил, что этим мероприятием, “собрав молодежь в кучу”, Церковь хочет показать, что действительно она является “живыми ее камнями”.

Форум предусматривает ряд различных мероприятий, в частности, и торжественные молебны, и культурно-художественные акции. Молодежи планируется показать Киев как колыбель украинского христианства, запланирован также молодежный Фестиваль христианской духовной песни, в котором примут участие свыше 15 хоров, исполнителей, ансамблей. Наряду с этим будет проведено дискуссионное мероприятие “Открытое пространство” о “Счастье вместе в Церковью и Богом” и на другие темы.

В духовно-художественную программу будут вовлечены исполнители песенного украинского творчества, между ними, по информации И.МИЛЯНА, “Друга ріка”, “Горгішелі”, “Мандри”, Тарас ЧУБАЙ и др.