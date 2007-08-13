ТПУ отмечает нарушения при проведении госзакупок горюче-смазочных материалов

Тендерная палата Украины (ТПУ) отмечает частые случаи нарушения при проведении государственных закупок горюче-смазочных материалов.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН вице-президент ТПУ Николай ТОВСТОНОВСКИЙ, в первом полугодии ТПУ проверила 97 процедур госзакупок ГСМ на ожидаемую сумму 266,9 гривен и в каждом случае госсредства на закупку использовались с грубым нарушением законодательства на всех стадиях процедуры. Материалы по 19 проверкам уже переданы на рассмотрение в правоохранительные органы.

В частности, среди нарушений ТПУ отмечает: составление условий закупки под конкретного «своего» поставщика, выбор победителя по усмотрению заказчика, составление договора с изменением условий тендера, полная предварительная оплата. Особо ТПУ отмечает тот факт, что к участию в тендере допускаются связанные между собой субъекты, чем нивелируется идея создания конкуренции для рационального использования госсредств.

Как сообщил Н.ТОВСТОНОВСКИЙ, 18 июня 2007 года ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» начал процедуру открытых торгов с уменьшением цены для закупки продуктов нефтепереработки на ожидаемую сумму 750 тыс грн. При этом, по его информации, тендерная документация была составлена с рядом нарушений – не были определены все критерии оценки, не определены важные условия для будущего договора, предусмотрено предоставление участником подтверждения квалификационных условий лишь в случае признания его победителем и др. При этом, среди трех участников, допущенных к тендеру, ООО «Нафтоинвест» и ООО «УП Компани», по мнению ТПУ, являются связанными между собой структурами.

В результате проверок процедур госзакупок за прошлые годы ТПУ установила, что в 2005 году Азовское государственное бассейное управление при проведении закупки ГСМ на 1 млн. 357,3 тыс грн. на свое усмотрение выбрало победителя торгов.

С нарушениями, по данным ТПУ, провело закупку ГСМ на 4 млн. 195,15 тыс. грн. в 2006 году Автотранспортное предприятие Киевского горсовета.