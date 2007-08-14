Луценко убежден, что правительство Януковича должно уйти в отставку из-за снижения уровня жизни граждан

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА должно уйти в отставку из-за непрофессиональных действий, которые привели к снижению уровня жизни граждан.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «правительство В.ЯНУКОВИЧА ведет страну в неправильном направлении».

Кроме того, он убежден, что в этом правительстве установилась «круговая порука». «Это правительство своих не сдает», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, за бездеятельность или непрофессиональные действия, которые привели к авариям и катастрофам в других странах, в тот же день были бы отправлены в отставку министр транспорта и по вопросам чрезвычайных ситуаций. В Украине же этого не произошло. Поэтому Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что это правительство должно в полном составе уйти в отставку.

Анализируя работу правительства В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ЛУЦЕНКО привел показатели, которые, по его словам, были взяты из официальных статистических данных. В частности, он отметил, что в 2007 году задолженность по заработной плате в Украине увеличилась почти на миллиард гривен. Внешний долг вырос на 100 млрд. грн. Цены на продукты питания, в частности, в начале лета, на фрукты и овощи увеличились на 35%. Стоимость жилищно-коммунальных услуг в целом по стране выросла на 60%. Также повысились розничные цены на бензин.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в других странах увеличение цен на горюче-смазочные материалы является признаком бензинового кризиса, а чиновники, ответственные за этот сегмент рынка, в случае роста цен, сразу были бы отправлены в отставку. Однако правительство В.ЯНУКОВИЧА не приняло таких решений, оно непрофессионально, а потому не имеет права руководить страной, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.