Тендерная палата выявила нарушения при госзакупках в сфере строительства на общую сумму 890 млн. грн.

Тендерная палата Украины, исследовав 66 процедур госзакупок в сфере строительства за 2005 - 2007 годы, ожидаемой стоимостью свыше 890 млн. грн. установила злоупотребления, приведшие к неэкономному и неэффективному использованию государственных средств. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления ТПУ Владимир ЛАБА.

По его словам, “при осуществлении процедур закупок в сфере строительства процветает практика проталкивания «своих» фирм и «откатов», в результате чего государство теряет значительные средства - «откат» может составлять от 10% до 50% от суммы закупки. Чиновники, ответственные за проведение тендеров, зачастую практикуют закупки у одного участника, необъективно подходят к определению победителя. При этом сами участники тендеров часто не соответствуют квалификационным требованиям. У допущенных к тендеру фирм могут отсутствовать лицензии и разрешения на осуществление строительной деятельности или выполнение определенного вида работ и услуг”, - сказал В.ЛАБА.

Кроме того, добавил глава Тендерной палаты, участники тендеров безосновательно и сознательно завышают стоимость товаров, работ или услуг. «В ходе осуществления госзакупок используются разного уровня схемы «маневрирования» действующим законодательством в сфере строительства», - отметил В.ЛАБА, и добавил: «В частности, специалисты Тендерной палаты исследовали законность проведения Крымским республиканским консультативно-диагностическим центром ранней социальной реабилитации детей-инвалидов процедуры закупки работ по строительству административного здания и гостиничного комплекса с зимним садом и бассейном ориентировочной стоимостью работ 6 млн. грн. Как свидетельствуют результаты исследования, процедура закупки от начала и до конца проводилась с нарушениями действующего законодательства».

По данным Тендерной палаты, заседание тендерного комитета относительно выбора предмета закупки не проводилось, так как не был сформирован сам тендерный комитет, положение о тендерном комитете не разрабатывалось и не утверждалось соответствующим решением заказчика, не была определена функция каждого члена тендерного комитета.

«Сроки для представления участниками своих тендерных предложений были сокращены до 21 дня вместо 45 дней, что опять же существенно влияет на количество поданных предложений участниками. Заказчик завысил размер тендерного обеспечения до более 1%, а именно до 70 тыс. грн. вместо 60 тыс. грн., что также влияет на количество участников.

Победителем конкурса было определено ПП «Лема» с ценовым предложением – 6 млн 871 тыс. грн., что на 682 тыс. грн больше, чем предложение другого участника, а договор заключен на сумму 6 млн. грн., что на 870 тыс. грн. меньше, чем было прописано в тендерном предложении. В то же время, в соответствии с платежными поручениями по указанному договору оплачено государственных средств на общую сумму 5 млн. 565 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе, распространенном Тендерной палатой.

Как отмечают в Тендерной палате, нередко тендерные комитеты берут на себя полномочия относительно изменения требований, которые ослабляют требования закона.

«Так, при проведении Коммунальным предприятием «Позняки-Инвест» процедуры открытых торгов на закупку работ по строительству пожарного депо ожидаемой стоимостью 9 млн. 800 тыс., грн. определен размер тендерного обеспечения в 12 тыс. грн., тогда как требованиями закона предусмотрен 1% от ожидаемой стоимости, что составляет 98 тыс. грн.», - сказано в пресс-релизе ТПУ

Как отметил В.ЛАБА, при проведении закупок некоторые заказчики не обращают внимание на наличие лицензий на осуществление определенного вида работ или услуг.

«Так, при проведении Синивской районной администрацией Львовского городского совета открытых торгов на закупку работ по текущему ремонту дорог и инженерных сооружений, ожидаемой стоимостью 601 тыс. грн., не было принято во внимание отсутствие у участников конкурса соответствующей лицензии. В итоге победителем конкурса стали организации, которые не имеют лицензии на ремонт дорог. При этом решение об определении победителя принималось менее чем двумя третями членов тендерного комитета, а следовательно не является легитимным», - говорится в пресс-релизе Тендерной палаты.

Подытоживая В.ЛАБА отметил, что некоторые из виновных в выявленных нарушениях уже понесли наказание, предусмотренное законом.