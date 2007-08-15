НУ-НС и БЮТ не намерены принимать участие во внеочередной сессии ВР для отмены неприкосновенности - Луценко

Блок «Наша Украина – Народная самооборона» и Блок Юлии Тимошенко не намерены принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады V созыва, провести которую сегодня предложил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с целью отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил один из лидеров НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

«НУ-НС», как и БЮТ, как и все грамотные праведники, реально понимают, что ВР распущена, а поэтому принимать участие в распущенном парламенте мы не намерены», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что сегодняшнее заявление В.ЯНУКОВИЧА о необходимости отмены депутатской неприкосновенности до проведения выборов - «это исключительно политический трюк… И мы не собираемся принимать участие в шоу».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, демократические силы считают популистской эту инициативу В.ЯНУКОВИЧА, а Партию регионов – «партией обещальников, разворотов, партией флюгеров».

Кроме того, он напомнил, что большинство, сформированное в парламенте V созыва, подчинялось линии В.ЯНУКОВИЧА, имело время для реализации подобных инициатив, но вдруг за 46 дней до выборов В.ЯНУКОВИЧ и Партия регионов осознали, что большинство избирателей намерены отдать свои голоса за демократические политические силы, и поэтому решили пойти на такой популистский шаг.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что кроме обещаний Партия регионов и В.ЯНУКОВИЧ в действительности ничего конкретного не сделают.

Он напомнил, что несколько недель назад В.ЯНУКОВИЧ и представители коалиции критиковали идею отмены депутатской неприкосновенности. «Следовательно, господин ЯНУКОВИЧ сегодня хочет купить обещаниями людей», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его мнению, если В.ЯНУКОВИЧ действительно хочет отменить депутатскую неприкосновенность, то в октябре он может прийти в парламент и поддержать эту инициативу НУ-НС.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что демократические силы в первые же дни начала работы новоизбранного парламента внесут законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который уже подготовлен.

«На первой сессии ВР, в первые дни мы внесем законопроект и увидим, кто обещал, а кто действительно делает», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что речь идет о полной отмене депутатской неприкосновенности и депутатских льгот, а не о каких-то ограничениях.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады V созыва для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.