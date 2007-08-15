“Общественный суд Украины” обвиняет лидера фракции БЮТ в Белоцерковском горсовете в махинациях с землей

Общественная организация “Общественный суд Украины” обвиняет лидера фракции БЮТ в Белоцерковском городском совете Виктора РОСОХУ в незаконных махинациях с землей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель общественной организации «Общественный суд Украины» Ярослав МИСЯЦЬ.

“По свидетельству депутатов и документов, которые мы смогли изучить, вопреки закону в Белой Церкви не проводятся конкурсы на выдачу земли - выдача земли проходит по решению сессии городского совета. Сейчас фракция БЮТ, которая сформировала большинство, проводит эти решения”, - сказал Я.Мисяць.

“Все это склонение к коррупционным схемам организует лидер фракции БЮТ в Белой Церкви господин РОСОХА”, - отметил он.

По его словам, деятельность таких функционеров БЮТ теперь вызывает у людей негативное отношение к этой авторитетной политической силе и наносит ее имиджу непоправимый вред.

Я.Мисяць напомнил, что весной в этом году лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО лично приезжала в Белую Церковь и обещала общине, что земля будет предоставляться исключительно на основании результатов аукциона.

Он заверил, что вопреки позиции руководства БЮТ, в городе ни один земельный участок не прошел через аукцион.

“Общественный суд” не понимает, почему партийную линию так откровенно нарушает руководитель местной организации БЮТ в Белой Церкви – Виктор РОСОХА. Мы считаем, что именно он организовал систему выдачи земли без аукционов и тендеров”, - отметил Я.Мисяць.

Он добавил, “что депутаты других политических сил запуганы и находятся под постоянным давлением Виктора РОСОХИ”.

Как сообщил Я.Мисяць, в городе была создана инициативная группа по объявлению недоверия городскому совету, но не смотря на то, что граждане подали документы о проведении городского референдума “О недоверии депутатам Белоцерковского городского совета” 13 марта 2007 года, городская власть игнорирует этот запрос.