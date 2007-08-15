4-16 сентября в Буковеле состоится второй Фестиваль туристической журналистики

14-16 сентября в курортном городе Буковель состоится второй Фестиваль туристической журналистики, посвященный Всемирному Дню туризма и Дню туризма Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители организаторов фестиваля - Национальной туристической организации Украины и Ассоциации журналистов “Туристический пресс-клуб Украины”.

Как отметил руководитель рабочей группы фестиваля Бронислав ОМЕЦИНСКИЙ, особенность Фестиваля туристической журналистики в том, что он не имеет постоянного места проведения - каждый год определяется новое место. Кроме того, в рамках фестиваля его участники и гости будут иметь возможность ознакомиться с новыми экскурсионными программами Прикарпатья, проехать новым туристическим маршрутом “Карпатский трамвай”, посетить природную достопримечательность “Скалы Довбуша” и подняться на высшую вершину Украины - Говерлу.

В рамках фестиваля состоятся круглые столы и пресс-конференции при участии руководителей туристической отрасли Украины и региона. Участниками второго Фестиваля туристической журналистики станут около 50 журналистов из Киева, Харькова, Днепропетровска, Донецка, Полтавы, Тернополя, Ивано-Франковска.

Представитель Ассоциации журналистов “Туристический пресс-клуб Украины” Игорь СЛИСАРЕНКО отметил, что критерием отбора журналистов для участия в фестивале является регулярное освещение туристической проблематики на страницах СМИ и участие в пресс-конференциях и других мероприятиях туристической тематики.

Председатель организационного комитета фестиваля, советник Президента Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ отметил необходимость развития туризма, прежде всего внутреннего. Он предложил провести следующий фестиваль на Хортице.

В свою очередь, начальник управления развития туризма Государственной службы туризма и курортов Андрей ШЕНИН отметил, что фестиваль туристической журналистики - это важное мероприятие для развития внутреннего и въездного туризма, а также уникальная возможность прорекламировать туристические возможности региона, где состоится фестиваль.

Победителей восхождения на Говерлу ожидают специальные призы от спонсоров и партнеров фестиваля. В частности, один из победителей получит Специальный страховой полис от генерального спонсора фестиваля - страховой группы “ТАС”.