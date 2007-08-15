Промедление ЦИК с регистрацией БЮТ подвергло сомнению возможность проведения демократических выборов – Немыря

Представители большинства в Центральной избирательной комиссии, медля с регистрацией кандидатов в народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко, подвергли сомнению возможность проведения в Украине демократических парламентских выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель руководителя БЮТ по международным вопросам Григорий НЕМЫРЯ.

«Благодаря действиям представителей большинства в ЦИК была подвергнута сомнению возможность Украины провести честные справедливые выборы», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, реакция международного сообщества на промедление с регистрацией избирательных списков БЮТ продемонстрировала, что такие действия прокоалиционного большинства ЦИК расцениваются как шаг назад от Европы и демократии.

Г.НЕМЫРЯ убежден, что от промедления с регистрацией списков БЮТ не выиграла ни одна политическая сила, но пострадал международный имидж Украины.

По словам Г.НЕМЫРИ, в такой ситуации заявления премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и представителей его правительства о желании приближаться к ЕС расходятся с реальными действиями. Он убежден, что из-за этих действий представителей Партии регионов дополнительные аргументы получат «украиноскептики в ЕС – те, кто не желает давать Украине европейскую перспективу».

Г.НЕМЫРЯ также считает, что «в связи с нерегистрацией БЮТ на выборы, как этого требует закон, серьезно подвергается сомнению качество нового соглашения Украина-ЕС». Он добавил, что одним из условий членства страны в Европейском Союзе является стабильность демократических институтов, соблюдение прав человека и обеспечение равных условий в избирательном процессе.

Кроме того Г.НЕМЫРЯ отметил, что промедление с регистрацией списков БЮТ вызвало бурную реакцию международного сообщества и иностранных СМИ.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на заседании 10 августа не приняла решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ. Как заявляли члены ЦИК от коалиции, проблема заключается в том, что в избирательном списке БЮТ не указан адрес места проживания ни одного кандидата в депутаты.

14 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил иск БЮТ и обязал ЦИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ, и зарегистрировать этих кандидатов для участия во внеочередных парламентских выборах.

Сегодня Центральная избирательная комиссия на своем заседании зарегистрировала все 450 кандидатов в народные депутаты от БЮТ.