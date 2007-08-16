17 августа 2007 года состоится второе заседание XVI внеочередного съезда Партии Зеленых Украины. На повестке дня – формирование списка кандидатов в народные депутаты и утверждение предвыборной программы ПЗУ. В работе съезда примут участие представители всех регионов Украины и почетные гости.

Мероприятие состоится в помещении Национальной библиотека имени В. И. Вернадского, где специально к съезду будет представлена фотовыставка «Незеленые перспективы». Экспозиция открыта для всех, кто интересуется проблемами окружающей среды. На выставке будут представлены работы известных отечественных фотохудожников. Главная цель фотовыставки «Незеленые перспективы» - еще раз обратить внимание общественности на потери и угрозы, связанные с окружающей средой.

Начало работы XVI внеочередного съезда ПЗУ в 12.00

Адрес: Киев, просп. 40-летие Октября, 3

Дополнительная информация по телефонам:

8 044 279 63 17,

8 067 500 90 75