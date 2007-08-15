Компания «Аваль Брок» приобрела блокирующий пакет ОАО «Агропромсистема»
16:51, 15 августа 2007Последние события
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На аукционе, объявленном Фондом государственного имущества Украины, ООО «Аваль Брок» приобрело пакет акций ОАО «Агропромсистема» в размере 25%+1 акция уставного фонда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Аваль Брок».
Как отметили в компании, стоимость покупки составила 10 млн. 148 тыс. 736 грн., что существенно превышает стартовую цену - на 9 млн. 850 тыс. 261 грн.
Справка УНИАН. ОАО «Агропромсистема» зарегистрировано в 1998 году, основной вид деятельности - информатизация агропромышленного производства.
Компания «Аваль Брок» создана в 1993 году и на сегодняшний день предоставляет широкий спектр инвестиционных услуг.
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