Основная часть пассажиров «Укрзализныци» готова к повышению тарифов на проезд при условии существенного улучшения сервиса – опрос

Основная часть пассажиров «Укрзализныци» готова к повышению тарифов на проезд при условии существенного улучшения сервиса.

Такое мнение сегодня высказал в ходе презентации в УНИАН результатов социологического ислледования «Украинская железная дорога глазами людей», проведенного Консорциумом «Менеджмент консалтинг групп» (МКГ), социолог МКГ Анатолий МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, «в результате исследований был составлен портрет современного пассажира «Укрзализныци» - это молодой человек в возрасте 29-30 лет, который путешествует несколько раз в год с деловыми целями. Они готовы платить больше, но при условии существенного повышения качества услуг», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что грузоперевозчики больше удовлетворены сотрудничеством с «Укрзализныцей», чем пасажиры качеством ее услуг.

«Грузоперевозчики, основная часть которых представители тяжелой промышленности, лучше знакомы с проблемами железнодорожников, что позволяет им адекватно оценивать тот уровень услуг, который обеспечивает «Укрзализныця», - пояснил эксперт.

Вместе с тем, он отметил, что грузоперевозчиков не устраивают отдельные авспекты работы «УЗ». «Их не устраивают тарифы и возможность их повышения, процесс оформления грузов, который слишком забюрократизирован», - добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в целом результаты исследования позволяют говорить, о том, что основные потребители услуг «Укрзализныци» удовлетворены их качеством, но ожидают дальнейшего реформирования железнодорожной отрасли.

«При усовии реформ, направленных на улучшение сервиса «Укрзализныци», позитивное отношение к ней со стороны грузоперевозчиков и пассажиров должно сохраниться и в будущем», - подытожил руководитель аналитической группы МКГ Дмитрий ПИДТУРКИН.

Как сообщал УНИАН, по данным проведенного МКГ исследования, почти 70% грузоперевозчиков удовлетворены работой «Укрзализныци».

Исследование «Украинская железная дорога глазами людей» проводилось в июне т.г. путем анкетирования. Были опрошены 392 респондента среди грузоперевозчиков на всех железных дорогах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 5%.

Согласно данным исследования, свыше 35% перевозчиков устраивают существующие тарифы на перевозку грузов, более 80% клиентов положительно оценивают качество перевозок и почти 70% грузоперевозчиков довольны безопасностью движения и груза.

Кроме того, МКГ провел опрос и среди пассажиров украинских железных дорог. Результаты исследования показали, что более 60% респондентов положительно оценивают работу отрасли, довольны расписанием и безопасностью движения поездов. Всего было опрошено 600 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 4%.