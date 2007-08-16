Рейтинг Партии регионов стабильно снижается, БЮТ в ближайшее время может догнать сегодняшнего лидера - опрос

Рейтинг Партии регионов стабильно снижается, и БЮТ в ближайшее время может догнать сегодняшнего лидера. Об этом сообщил председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно данным исследования, презентованного на пресс-конференции, реальные шансы пройти в Верховную Раду шестого созыва имеет Партия регионов, за которую готовы отдать свои голоса 27,6%, Блок Юлии Тимошенко - 26,5%, «Наша Украина»-«Народная самооборона» - 11,1%, Коммунистическая партия Украины – 3,2%.

Также имеют шансы попасть в парламент ПСПУ с 2,3% голосов, Блок Владимира Литвина, который набирает 1,4%, и СПУ из 1,3% голосов.

За другие партии или блоки готовы отдать свои голоса – 3,4% опрошенных. Против всех высказалось 2,8%, не определились с выбором еще 10,5% респондентов. Не намерены идти голосовать 9,9% опрошенных граждан.

В.БОНДАРЕНКО констатировал медленное, но неуклонное падение рейтинга Партии регионов, который составляет в настоящее время 27,6%. “За период с прошлого нашего исследования, которое мы обнародовали 26 июля в УНИАН, рейтинг этой партии упал всего почти на один процент, в целом с начала года он упал почти на 6,5 процента”, - отметил эксперт. Он связал это с отсутствием обещанного партией “улучшения жизни граждан уже сегодня”, с неудачными имиджевыми шагами лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, его лечения сначала в Испании, а затем у шаманов, с неудачным формированием предвыборного списка, который, по словам В.БОНДАРЕНКО, напоминает “чиновнический иконостас”.

В то же время, отметил политолог, постепенно растет рейтинг БЮТ. Так, за последний период он вырос на 6,5 процента. В.БОНДАРЕНКО связал это, среди прочего, и с тем, что БЮТ провел удачную информационную кампанию, связанную с регистрацией избирательного списка в ЦИК. По словам политолога, в настоящее время разрыв между Партией регионов и БЮТ составляет лишь 1,1%, и при сохранении такой тенденции БЮТ может не только догнать, но и перегнать сегодняшнего лидера.

Репрезентативный опрос взрослого населения Украины был проведен Институтом политических и социологических исследований во всех регионах Украины с 8 по 14 августа 2007 года. Методом интервью был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет по квотной выборке, репрезентующей взрослое население Украины по полу, возрасту, образованию, типу поселения и регионам. Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.