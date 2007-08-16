”Украинский региональный актив” в случае прохождения в ВР может войти в коалицию с “НУ-НС” и Партией регионов - Супрун

Избирательный блок "Украинский региональный актив" в случае прохождения в Верховную Раду Украины готов войти в коалицию с блоком “Наша Украина-Народная самооборона” и Партией регионов, если это будет происходить на принципах, поддерживающих блок “УРА”.

Об этом заявила на пресс-конференции в агентстве УНИАН лидер блока, председатель Народно-демократической партии Людмила СУПРУН.

В частности, по ее словам, речь идет о тесном сотрудничестве с военными блоками, но, в то же время, отказ от вступления в них, “поскольку это на сегодня разъединяет Украину”. Л.СУПРУН также считает, что объединение возможно при условии поддержки принципов передачи полномочий в местные органы власти, снятия энергетической зависимости Украины.

В то же время, собравшиеся на пресс-конференции председатель Республиканской христианской партии – участницы блока Николай ПОРОВСКИЙ выссказал мнение, что блок “УРА” в парламенте не должен объединяться ни с кем в коалицию, а ситуативно голосовать, исходя из своих программных принципов.

По мнению лидера избирательного блока "Украинский региональный актив", сегодняшнее разъединение политических сил искусственно, поскольку “идет борьба за президентское кресло”. “Каждый из лидеров, кто идет сегодня на выборы – и Партии регионов, и БЮТ - пытаются отделиться от других только для того, чтобы потом стать кандидатом на должность Президента Украины”, - отметила Л.СУПРУН, отметив при этом, что “нужно сегодня не должности делить, а нужно думать чем заниматься”. Л.СУПРУН также отметила, что, если не будет “при власти Партии регионов и “Нашей Украины”, то экономика Украины остановится, а если не будет при власти БЮТ, то ничего не случится, тогда будет эффективная нормальная оппозиция”.

Л.СУПРУН также заявила, что блок выступает за создание двухпалатного парламента. По ее словам, это позволит уменьшить заполитизированность Верховной Рады Украины. “В случае роспуска одной палаты, другая сможет работать, и тогда вся эта ситуация меньше будет влиять на экономическую ситуацию в стране”, - считает лидер блока “УРА”.

По словам Л.СУПРУН, возглавляемый ею блок планирует получить те голоса, которые были рассеяны между правоцентристскими силами на прошлых парламентских выборах. Она напомнила, что на выборах 2006 годов 25% избирателей отдали свои голоса маленьким партиям. “Именно на эти голоса избирателей претендует блок “УРА”, - отметила Л.СУПРУН.

Л.СУПРУН сообщила, что в первую пятерку блока вошли, кроме нее как лидера блока, депутат Верховной Рады АРК Сергей КУНИЦЫН, посол Украины в России Олег ДЕМИН, лидер Ассоциации местных обществ “Довіра” Сергей ТАТУСЯК и председатель общественной организации "Экологическая лига" Татьяна ТИМОЧКО.

Как сообщал УНИАН, 12 августа был создан избирательный блок "Украинский региональный актив" при участии Народно-демократической партии, Демократической партии и Республиканской христианской партии.