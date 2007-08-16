”Наша Украина - Народная самооборона” презентовала законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Блок "Наша Украина - Народная самооборона" презентовал законопроект изменений в Конституцию Украины об отмене депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ, который блок внесет в Верховную Раду VІ созыва, представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель руководителя избирательного штаба блока “НУ - НС” Николай ОНИЩУК.

“Абсолютизация содержания и объема депутатской неприкосновенности в Украине привела к расцвету политической коррупции, свидетельством чего стали недавние события в украинском парламенте, к безнаказанности народных депутатов, к казнокрадству и ряду других негативных явлений”, - заявил Н.ОНИЩУК.

По его словам, законопроект предусматривает, что из ст. 80 Конституции Украины, которая на сегодня состоит из трех частей, изымается часть 1 и 3. “Это значит, что, по сути, мы ликвидируем институт невозможности привлечения народных депутатов к уголовной ответственности, что уже не отвечает ни состоянию развития общества, ни политическим реалиям”, - сказал он.

Н.ОНИЩУК отметил, что, согласно законопроекту, ст. 80 Конституции Украины будет иметь такое содержание: ”Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету”.

По словам Н.ОНИЩУКА, в случае принятия законопроекта, в отношении народного депутата можно будет возбудить уголовное дело в случае совершения преступления, в отношении народного депутата могут проводиться все виды следственных действий, народному депутату может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, для народного депутата наступает уголовная ответственность с момента вступления в силу обвинительного приговора суда.

Н.ОНИЩУК отметил, что данный законопроект предусматривает “особый порядок” его принятия. В частности, после поддержки законопроекта в парламенте он будет направлен в Конституционный Суд для получения соответствующего заключения, не ограничивает ли он права и свободы граждан. Только после заключения КС законопроект может быть поставлен на повестку дня Верховной Рады.